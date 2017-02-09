Предстоящие выходные в Гродненской области будут морозными. Синоптики обещают и переменную облачность с прояснениями, и пасмурную субботу. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Морозная погода сохранится на протяжении всех выходных, в воскресенье синоптики обещают переменную облачность.

В субботу, 11 февраля, в Гродно и области ожидается облачная погода. Будет пасмурный день без осадков. Температура воздуха −4…−6°C.

В воскресенье, 12 февраля, будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха утром −4…−6°С. Днем — −2…−4°С.

Погода в Гродно и области .

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