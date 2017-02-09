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Погода в Гродно и области в выходные: солнечно, холодно и снова облачно

10.02.2017 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут морозными. Синоптики обещают и переменную облачность с прояснениями, и пасмурную субботу. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Морозная погода сохранится на протяжении всех выходных, в воскресенье синоптики обещают переменную облачность.

В субботу, 11 февраля, в Гродно и области ожидается облачная погода. Будет пасмурный день без осадков. Температура воздуха −4…−6°C.

В воскресенье, 12 февраля, будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха утром −4…−6°С. Днем — −2…−4°С.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут морозными. Синоптики обещают и переменную облачность с пояснениями и пасмурную субботу.

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