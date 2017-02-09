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Столичный метрополитен "заговорил" на английском языке
10.02.2017 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Звуковые сообщения о названии станции в столичном метрополитене объявляют теперь не только на белорусском, но и на английском языке.
В столичный метрополитен вернулся английский язык. Теперь названия станции на белорусском языке дублируется сообщением на английском. Последний раз метро «говорило» на английском языке во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году.
Пока станции объявляют на английском языке только на Автозаводской линии.
Напомним, 9 января 2017 года Александр Лукашенко
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Остановки в метро вновь начали объявлять на английском языке.
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