Звуковые сообщения о названии станции в столичном метрополитене объявляют теперь не только на белорусском, но и на английском языке.

В столичный метрополитен вернулся английский язык. Теперь названия станции на белорусском языке дублируется сообщением на английском. Последний раз метро «говорило» на английском языке во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

Пока станции объявляют на английском языке только на Автозаводской линии.

Напомним, 9 января 2017 года Александр Лукашенко подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств. Постановление встпуает в силу с 12 февраля.