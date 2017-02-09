МИНСК, 10 фев — Sputnik. Итоги работы органов внутренних дел Беларуси в 2016 году и задачи на 2017 года подведут в Минске 10 февраля на заседании коллегии ведомства, сообщили в МВД.



© Sputnik / Анна Нефедова СК и МВД против исключения статьи за лжепредпринимательство

В заседании запланировано участие Государственного секретаря Совета Безопасности Станислава Зася, помощника Президента Республики Беларусь по национальной безопасности Виктора Лукашенко, руководителей органов государственного управления. С докладом перед присутствующими выступит Министр внутренних дел Игорь Шуневич.

"В 2016 году в стране почти на 5% сократилось количество зарегистрированных преступлений, а раскрываемость уголовно наказуемых деяний возросла", — сообщили Sputnik в пятницу в МВД Беларуси.

Среди достижений работы ведомства в МВД назвали то, что снизилось число "уличных" преступлений. "Также удалось преломить ситуацию с угрожающим распространением наркомании, в том числе сохранить тенденцию к снижению подростковой наркопреступности", — сказали в МВД.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что есть проблема нелегального рынка алкоголя. "Доступность для населения спиртных напитков, в том числе поступающих из "теневого" оборота, по-прежнему является одним из факторов, негативно влияющих на состояние преступности и общественного порядка", — подчеркнули в МВД, отметив, что три четверти всех бытовых преступлений совершено пьяными.