Погода в Могилеве в выходные будет пасмурной, с небольшим морозом. Такая же погода, по предварительным данным, сохранится и на следующей неделе. Исключение — вторник, 14 февраля, когда прогнозируют +1°С днем.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 10 февраля, будет около -5°С, пасмурно и практически безветренно.

В субботу столбик термометра поднимется до отметки -3°С днем. Ночью будет -5°С.

В воскресенье, 12 февраля, температура воздуха снова понизится до -5°С — днем, -6°С — ночью. Весь день прогнозируют снегопады.

В понедельник поднимется порывистый ветер до 11 м/с, который к ночи усилится до 15 м/с и принесет метель. Будет пасмурно, днем — -6°С.

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