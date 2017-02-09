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Создатель MAPS.ME проведет мастер-класс в Гродно

10.02.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Стартап-школа Гродно 16 февраля устраивает мастер-класс с участием Александра Золотарева — соучредителя MAPS.ME (оффлайновые карты для путешественников) и VibroBox (мониторинг и диагностика состояния промышленного оборудования).

Создатель MAPS.ME проведет мастер-класс в Гродно
© Pixabay.com
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По словам организаторов, Золотарев более 15 лет занимается различными проектами в отраслях обработки данных, мобильной разработки и сетевых коммуникаций. Его огромный инженерный опыт прекрасно дополняется руководящими и бизнес-навыками, путешествиями и активным интересом к биотехнологиям и медицине.

Под руководством Александра MAPS.ME расширил свою команду и функционал, вышел на самоокупаемость и набрал первые 2,5 миллиона пользователей, что привело к успешной сделке с Mail.Ru. Сейчас Александр вкладывает свой опыт, деньги и время в VibroBox, помогая проекту выйти на международный уровень.

Подробнее о мастер-классе уроженца Беларуси и создателя MAPS.ME Александра Золотарева читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Стартап-школа приглашает познакомиться с опытом Александра Золотарева - инженера, руководителя и инвестора, соучредителя MAPS.ME и VibroBox.

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