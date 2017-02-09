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Погода в Гомеле в выходные: зима сдает позиции

10.02.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Неожиданно, когда никто уже и не надеялся, февраль сменил гнев на милость — арктические холода ушли так же стремительно, как и пришли. Впереди — комфортные минус пять и снежок.


Единственное, что может омрачить настроение художников и поэтов, предупреждают синоптики — отсутствие солнца. Зато, наконец, стихнет ветер.

В субботу ожидается от минус двух до минус четырех. В воскресенье на пару градусов похолодает и выпадет снег. По утрам водителям из-за тумана стоит быть внимательными.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Неожиданно, когда никто уже и не надеялся, февраль сменил гнев на милость - арктические холода ушли так же стремительно, как и пришли. Впереди - комфортные минус пять...

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