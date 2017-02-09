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После аварии на АЭС во Франции система радиационного мониторинга Гидромета переведена в усиленный режим работы

10.02.2017 08:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 февраля. После пожара на АЭС во Франции система радиационного мониторинга государственной гидрометеорологической службы Минприроды Беларуси с 9 февраля переведена в усиленный режим работы для своевременной оценки изменений радиационной обстановки в окружающей среде. Об этом сообщила начальник ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Мария Герменчук.

О взрыве на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции сообщили накануне ряд СМИ, в частности, газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру. По информации издания, взрыв прогремел около 12:00 по минскому времени в машинном отделении электростанции. По данным официальных властей, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Тем не менее, сообщает Гидромет, в рамках взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Республики Беларусь и Российской Федерации сделаны расчеты возможного распространения в случае попадания продуктов взрыва в окружающую среду (с 9 по 12 февраля 2017 года).

В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено, сообщили в Гидромете.

"Прогноз траекторий распространения воздушных масс на разных высотах (500, 1500 и 3000 метров), построенный с учетом реальных и прогнозируемых синоптических условий, свидетельствует, что продукты взрыва (в случае их выброса в атмосферу) будут распространяться в направлении Атлантического океана. Такая ситуация не будет представлять угрозы для территории Беларуси", — отметили в Гидромете.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 февраля. После пожара на АЭС во Франции система радиационного мониторинга государственной гидрометеорологической службы Минприроды Беларуси с 9 февраля...

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