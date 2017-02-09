В Могилевской области составлен рейтинг городов и районов по итогам работы за 2016 год. Его представили на заседании в облисполкоме, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за 2016 год.





Среди городов первым с существенным отрывом оказался Могилев. На втором месте — Бобруйск. Среди районов в лидерах — Горецкий. Могилевский с 13-го места в 2015 году переместился на 2-е. На последней строчке, как и годом ранее, остался Глусский район. В то же время Кричевский за год с 6-го места упал до предпоследнего.

Рейтинг районов Могилевской области:

1. Горецкий

2. Могилевский

3. Мстиславский

4. Осиповичский

5. Костюковичский

5. Шкловский

7.Чаусский

8. Кличевский

9. Славгородский

10. Белыничский

11. Быховский

11. Климовичский

13. Кировский

14. Дрибинский

15. Чериковский

16. Хотимский

17. Бобруйский

18. Круглянский

19. Краснопольский

20. Кричевский

21. Глусский