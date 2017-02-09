﻿ Россиянин осужден за жестокое убийство 11-летней давности в Витебске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россиянин осужден за жестокое убийство 11-летней давности в Витебске

10.02.2017 10:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси и России раскрыли убийство мужчины, совершенное 11 лет назад в Витебске, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.

В апреле 2005 в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в Витебске было совершено убийство с особой жестокостью лица без определенного места жительства. На теле имелись множественные резаные раны и следы надругательства.

"Подозреваемый в совершении данного преступления гражданин России Терешка скрылся от следствия на территории РФ. В связи с этим его экстрадиция в Беларусь была невозможна", — сообщили Sputnik в пятницу в генпрокуратуре Беларуси.

Там рассказали, что в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и Генпрокуратурой РБ материалы уголовного дела переданы российской стороне для осуществления уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении убийства в Витебске было расследовано в России и он был осужден Советским районным судом Брянска к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, рассказали в Генпрокуратуре.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной 2005 года в помещении мусорокамеры одной из многоэтажек областного центра было совершено жестокое убийство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Облисполком составил рейтинг районов. На последнем месте - Глусский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика