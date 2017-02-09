МИНСК, 10 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси и России раскрыли убийство мужчины, совершенное 11 лет назад в Витебске, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.

В апреле 2005 в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в Витебске было совершено убийство с особой жестокостью лица без определенного места жительства. На теле имелись множественные резаные раны и следы надругательства.

"Подозреваемый в совершении данного преступления гражданин России Терешка скрылся от следствия на территории РФ. В связи с этим его экстрадиция в Беларусь была невозможна", — сообщили Sputnik в пятницу в генпрокуратуре Беларуси.

Там рассказали, что в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и Генпрокуратурой РБ материалы уголовного дела переданы российской стороне для осуществления уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении убийства в Витебске было расследовано в России и он был осужден Советским районным судом Брянска к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, рассказали в Генпрокуратуре.