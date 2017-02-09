МИНСК, 10 фев — Sputnik. Дальнобойщик из Украины, чья фура "замерзла" в Столинском районе, поблагодарил белорусов, которые выручили его в трудной ситуации, передает портал "Медиа Полесье" .

Автомобиль Scania под управлением украинского водителя, следовавший маршрутом Пинск — Киев, вынужденно остановился на трассе в Столинском районе 7 января — в сильный мороз в баках грузовика замерзло дизельное топливо и машина заглохла.

По иронии судьбы, дальнобойщик вез на родину около 20 тонн спичек из Пинска.

Белоруса не оставили в беде жители близлежащих деревень Глинка и Лука, а также сотрудники Столинского РОВД — жителя соседней страны отвели в здание милиции и накормили, на ночь его приютила одна из семей, помогавших ему завести автомобиль.

57-летний водитель отметил, что не ожидал, что столько людей будут неравнодушны к его беде.

По информации ГАИ Брестского облисполкома, за минувшие выходные оказывали водителям помощь на дорогах, основная причина — замерзшее топливо, вызывавшее остановку транспортных средств.