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Украинский дальнобойщик поблагодарил спасавших его и фуру белорусов
10.02.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Дальнобойщик из Украины, чья фура "замерзла" в Столинском районе, поблагодарил белорусов, которые выручили его в трудной ситуации, передает портал
© Sputnik Алексей Мальгавко
Автомобиль Scania под управлением украинского водителя, следовавший маршрутом Пинск — Киев,
По иронии судьбы, дальнобойщик вез на родину около 20 тонн спичек из Пинска.
Белоруса не оставили в беде жители близлежащих деревень Глинка и Лука, а также сотрудники Столинского РОВД — жителя соседней страны отвели в здание милиции и накормили, на ночь его приютила одна из семей, помогавших ему завести автомобиль.
57-летний водитель отметил, что не ожидал, что столько людей будут неравнодушны к его беде.
По информации ГАИ Брестского облисполкома, за минувшие выходные оказывали водителям помощь на дорогах, основная причина — замерзшее топливо, вызывавшее остановку транспортных средств.
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Жители окрестных деревень накормили водителя, на ночевку определили к одной из семей, а также помогли завести его автомобиль.
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