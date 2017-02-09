﻿ РФ выдала Беларуси ее гражданина, обвиняемого в мошенничестве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

РФ выдала Беларуси ее гражданина, обвиняемого в мошенничестве

10.02.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче гражданина Беларуси, который на родине разыскивался за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщило российское надзорное ведомство.

С 2016 года бизнесмен разыскивался правоохранительными органами Беларуси для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В августе минувшего года данный гражданин РБ, объявленный в межгосударственный розыск, был задержан сотрудниками ГУ МВД РФ в Москве на территории Центрального административного округа", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры России.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами прокуратуры Москвы, Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче, отметили в ведомстве.

Там сообщили, что 42-летний гражданин Беларуси с ноября 2012 года по сентябрь 2013 года являлся директором и учредителем частного торгового унитарного предприятия. "Действуя путем обмана, он организовал заключение между различными организациями договоров на поставки скота. Часть товара была передана его фирме, но он взятые на себя обязательства по оплате не исполнил", — отметили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, он завладел имуществом четырех белорусских предприятий на общую сумму около 180 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусского предпринимателя более года назад объявили в международный розыск, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россиянин осужден за жестокое убийство 11-летней давности в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика