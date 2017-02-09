МИНСК, 10 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче гражданина Беларуси, который на родине разыскивался за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщило российское надзорное ведомство.

С 2016 года бизнесмен разыскивался правоохранительными органами Беларуси для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В августе минувшего года данный гражданин РБ, объявленный в межгосударственный розыск, был задержан сотрудниками ГУ МВД РФ в Москве на территории Центрального административного округа", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры России .

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами прокуратуры Москвы, Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче, отметили в ведомстве.

Там сообщили, что 42-летний гражданин Беларуси с ноября 2012 года по сентябрь 2013 года являлся директором и учредителем частного торгового унитарного предприятия. "Действуя путем обмана, он организовал заключение между различными организациями договоров на поставки скота. Часть товара была передана его фирме, но он взятые на себя обязательства по оплате не исполнил", — отметили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, он завладел имуществом четырех белорусских предприятий на общую сумму около 180 тысяч долларов.