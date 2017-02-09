Выработать обязательные требования к обрезке зеленых насаждений в Минске предложил во время заседания в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, пишет агентство « Минск-Новости ».



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В частности, Сергей Масляк обратил внимание на то, что в минувшем году в столице были выданы разрешения на снос около 10 тысяч деревьев. Среди основных причин сноса — освобождение стройплощадок и необходимость удалить аварийные насаждения. Масляк подчеркнул, что в последнем случае основная причина — гибель и болезни деревьев в результате неправильной обрезки ветвей.

— «Минскзеленстрою» следует при выявлении фактов некачественной обрезки насаждений в городе сообщать об этом нам для принятия дальнейших мер. Мы в свою очередь будем формировать черный список недобросовестных подрядчиков, которые, чтобы восстановить репутацию, будут должны пройти соответствующие обучение правильной обрезке, — сказал Масляк.

Генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич также обратил внимание на то, что если на территориях парков и скверов, вдоль проезжей части улиц обрезка выполняется специалистами предприятий, входящих в состав «Минскзеленстроя», по всем правилам и с соблюдением всех требований, то на дворовых территориях эти работы зачастую производят организации, выигравшие тендер. В них не всегда есть специалисты, обладающие необходимыми навыками, в результате чего обрезка производится неправильно.

Заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев поручил Мингоркомприроды разработать перечень обязательных требований к обрезке насаждений в Минске, а также к организациям, оказывающим такие услуги. В дальнейшем содержание этого перечня будет учитываться при определении подрядных организаций для выполнения стрижки деревьев в столице.