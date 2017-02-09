Для учеников 3-х и 7-х классов в следующем году напечатают около 30 новых книг, сообщает сайт Министерства образования .



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Замена школьных пособий — это один из этапов реализации новой учебной программы, которую разработали в прошлом году. По данным ведомства, тогда полностью обновили учебники 1-м, 5-м и 10-м классам.

Школьные учебники не раз критиковал за сложность президент, чей младший сын Николай учится в 7-м классе. Последний раз Александр Лукашенко высказался по поводу учебных пособий во время «Большого разговора».

— Скажите, вот вы задачи по математике за 8−10-й класс можете решить? Вы даже не поймете, что там написано. Недавно случайно слышу, что читает (младший сын. — Прим.TUT.BY) что-то, как молитву, — то ли Библия, то ли Коран. Говорю: «Ну-ка покажи книжку». И это в литературе! Пацаненок, 12 лет… Что вы в этой книжке ему написали? (…) Пусть меня священнослужители простят за этот пример. Ну зачем же вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают и не хотят?