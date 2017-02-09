МИНСК, 10 фев — Sputnik. Шестерым сотрудникам ГАИ Гродненского региона не продлили контракты после проверки с помощью детектора лжи, передает "Вечерний Гродно" со ссылкой на главу УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.

По словам начальника ГАИ, за начало текущего года и весь прошлый год проверку прошел 41 сотрудник Госавтоинспекции, обследование показало плохие результаты в отношении шестерых из них, это примерно 15%.

"Мы относим Госавтоинспекцию к службе, которая наиболее подвержена коррупционным рискам", — цитирует издание слова Синявского.

Начальник ГАИ отметил, что решение ввести проверки на полиграфе были введены в целях ликвидации вопросов, когда нарушители предлагают сотруднику денежные средства в целях уйти от ответственности.

По словам Синявского, пока проверкам подвергают тех сотрудников, у которых заканчиваются контракты. Кандидаты на должности в ГАИ пока проходят проверку без полиграфа, однако при необходимости соискателя могут проверить и с помощью детектора лжи.

Проверки на полиграфе в отношении сотрудников ГАИ была введена после резонансного ДТП в июне прошлого года, когда пьяный инспектор насмерть сбил женщину в Брестской области.