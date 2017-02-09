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УСК: наркокурьер из Франции раньше был предпринимателем в Беларуси

10.02.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Гражданин Франции, задержанный на польско-белорусской границе с партией наркотиков, ранее проживал в Беларуси и осуществлял предпринимательскую деятельность, сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

УСК: наркокурьер из Франции раньше был предпринимателем в Беларуси
© Брестcкая таможня / YouTube
Таможенники опубликовали видео изъятия у француза экстази и кокаина

Мужчина был задержан сотрудниками Государственного таможенного комитета на этой неделе в пункте оформления "Варшавский мост" в конце января. В одежде он прятал около девяти граммов кокаина и 198 таблеток экстази. Наркотики, как выяснилось, предназначались для жительницы Минска, которая затем планировала их сбыть.

"Следствием установлено, что гражданин Франции длительное время проживал в Беларуси, осуществляя здесь предпринимательскую деятельность. Когда возникли финансовые трудности, он решил заняться незаконным бизнесом, связанным с поставкой из Евросоюза психотропных веществ и наркотических средств", — рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Она добавила, что в отношении 37-летнего иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере) УК РБ.

Дранькова проинформировала, что 26-летняя заказчица задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств).

"В отношении данных граждан следователями УСК по Брестской области применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине и мужчине, 8 и 9 февраля 2017 года соответственно, предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям. По результатам расследования будет дана окончательная квалификация действиям названных лиц", — заключила она. 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи рассказали, что толкнуло француза стать наркокурьером и возить психотропы в Беларусь.

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