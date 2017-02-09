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Сотрудницы минской фирмы, представившись защитниками прав потребителей, выманили деньги у продавца магазина в Столбцовском районе
10.02.2017 12:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении трех жительниц Минска, подозреваемых в мошенничестве.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК Татьяна Белоног, три женщины приехали на машине в один из магазинов Столбцовского райпо. После совершения покупок, воспользовавшись доверчивостью продавца, представились сотрудниками Общества защиты прав потребителей и в связи с выявленными нарушениями убедили передать им деньги. За благоприятный исход проверки сотрудник магазина передала представителям 270 рублей. После того как продавец поняла, что ее обманули, обратилась в правоохранительные органы.
Подозреваемыми в совершении мошенничества группой лиц оказались три жительницы Минска, являющиеся специалистами по работе с клиентами одной из коммерческих фирм столицы. На допросе женщины дали признательные показания, пояснив, что причиной совершения противоправных деяний послужило наличие в магазине товара с истекшим сроком годности.
Следственные действия продолжаются. Собирается материал, характеризующий личности подозреваемых. Похищенные деньги изъяты и признаны вещественным доказательством. Окончательная правовая оценка противоправным действиям будет дана по результатам расследования.
Кроме того, следствием выделены материалы для проведения проверки по факту реализации магазином просроченной продукции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Сотрудницы минской фирмы, представившись защитниками прав потребителей, выманили деньги у продавца магазина в Столбцовском районе
Минск, 10 февраля. Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении трех жительниц Минска, подозреваемых в...
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