25 января при прохождении досмотра на станции метро «Петровщина» мужчина заявил, что у него в сумке бомба. К счастью, не в первый раз это оказалось глупой шуткой. Но за нее, вероятно, придется ответить по закону, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

— Взрывного устройства в сумке не оказалось, а мужчина, как уже стало, к сожалению, популярно, просто пошутил. За что сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в ГУВД.

Правоохранители еще раз призывают граждан серьезно относиться к подобным словам и осознавать последствия.

— В оперативно-дежурную службу УВД по охране Минского метрополитена нередко поступают данные сообщения. За 2016 год зарегистрировано 11 преступлений за заведомо ложное сообщение об опасности, — сообщил начальник подразделения Кирилл Кислов.

Каждое лжесообщение, выражающееся в действиях, создающих опасность для жизни и здоровья граждан, либо причинение ущерба в крупном размере, либо наступление иных тяжких последствий квалифицируются как преступление по ст. 340 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об опасности).

Часть первая данной статьи предусматривает наказание — от штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет. Если действия гражданина повлекли причинение ущерба в крупном размере либо иные тяжкие последствия — вплоть до 7 лет лишения свободы.

В связи с поиском и возможным обезвреживанием взрывного устройства привлекается значительное количество сотрудников милиции, МЧС и других специальных служб. Производится эвакуация людей, поезда пускаются на прогон — то есть создаются препятствия для нормального функционирования метрополитена.

Напомним, в декабре прошлого года было отмечено два похожих случая . 10 декабря на станции метро «Тракторный завод» 16-летний минчанин во время досмотра заявил, что в рюкзаке его приятеля есть бомба. Оказалось, просто шутил — возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. За неделю до этого на станции «Пролетарская» 23-летний парень сообщил, что в его рюкзаке спрятана бомба. В отношении шутника, студента третьего курса одного из частных вузов столицы, проводилась проверка.