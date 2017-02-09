В последние дни в Витебске пешеходы выверяют почти каждый шаг, боясь поскользнуться. Где слой снега был потоньше, его растворила соль с песком. Но многие тротуары покрыты толщей, превратившейся в лед. Кое-где люди протоптали или дворники пробили спасительные тропинки. Если в январе в больницу скорой медпомощи с травмами и жалобами на самочувствие после падений на льду обратились 377 человек, то лишь за первую неделю февраля — 153. И это не считая детей.





В ежедневных мониторингах прокуратура города в порядке надзора за содержанием улично-дорожной сети акцентирует внимание именно на противогололедных мероприятиях.

«Проблемные места видим, ведь прокурорские работники — тоже жители Витебска, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и все остальные. Например, от одного из наших сотрудников поступил сигнал, что невозможно безопасно добраться до суда Первомайского района на улице Горбачевского — там сплошной каток. Направили предписание по этому факту. Или вот еще пример: на улице Горького при выезде из одного двора, видимо, сами жильцы затолкнули в открытый люк шину, чтобы никто, случайно поскользнувшись на дороге, не свалился в него», — говорит старший помощник прокурора Татьяна Опалева и показывает фотографии.

Такие факты работники прокуратуры фиксируют на фотоаппараты в телефонах и подкрепляют этими иллюстрациями предписания и представления, направляемые организациям для устранения опасности на указанном участке.

Татьяна Опалева поясняет, что адресатов несколько. За обслуживание проезжей части, остановок отвечает «Гордормост», а придомовой территорией занимается «Зеленхоз». Вышестоящая организация у них — «Витебское ГЖКХ». Кроме того, есть территории, прилегающие к предприятиям, учреждениям, организациям, которые сами должны заниматься их содержанием.





«На наши предписания реагируют сразу. Например, когда в начале года были большие снегопады, дорожная техника прошла, образовав у обочин, в том числе возле остановочных пунктов, горы снега. Чтобы зайти или выйти из транспорта, пассажирам приходилось пробираться через них. Но буквально за пару дней подходы на остановках расчистили», — отмечает старший помощник прокурора.

Сделать всю работу в один момент обслуживающим предприятиям сложно: не всегда хватает техники, топлива, человеческих ресурсов. «Жалуются, что не хватает рабочих рук. Конечно, тяжело. Но людям, которые вынуждены добираться до дома, работы, школы, магазина и так далее по льду, трудно объяснить объективные причины. К тому же, когда не убранный вовремя снег на тротуарах превращается в скользкую неровную толщу льда, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. Люди подвергают себя опасности», — говорит Татьяна Опалева.

Вместе с помощником прокурора Юлией Алексеевой мы направляемся в небольшой рейд по Витебску.





Подъезжаем к первой локации — средней школе № 19. Были жалобы, что тротуар на улице, на которой находится учебное заведение, весь покрыт льдом. Мы же видим посыпанную противогололедной смесью дорожку, которая обрывается значительным участком чистого асфальта. С раннего утра здесь, несмотря на мороз, трудится бригада работников предприятия «Гордормост» с ледорубами, лопатами.

«Очень тяжело, — признается один из работников. — Вчера руки вообще немели. Вены вздуваются, поэтому обматываю эластичным бинтом. А как по-другому от этой наледи избавиться? Видимо, вовремя убрать снег средств не хватает. Вот теперь и долбим лед».

На вопрос, что говорят прохожие, работники отвечают, что довольно часто случается «спасибо» слышать. А еще — что такую работу и врагу не пожелают.

Возле Пролетарской площади, на многих остановках, подходах к «зебре» и просто тротуарах в юго-восточной части города, где мы проезжаем, — везде видны оранжевые жилеты коммунальных служб. И на остановке на улице Космонавтов, которую, судя по фото, пару дней назад от дороги отгораживала снежно-ледяная стена, теперь тоже чистота.

Зато на соседней улице Димитрова наблюдаем настоящий каток возле офисного здания. Обойти его можно лишь вплотную к стене дома, что тоже небезопасно. Вот и приходится прохожим мелко перебирать ногами, словно девушки-лебедушки из русского хороводного танца, которые не идут, а плывут. Юлия Алексеева фиксирует этот факт — уже на следующий день ответственных ждет предписание.

Напомнят об обязанностях и администрации торгового центра «Беларусь», подходы к которому тоже далеки от идеала.





Завершив совместный рейд с прокуратурой, отправляюсь в собственный, уже пешком по центральным улицам. Здесь, конечно, передвигаться гораздо удобнее. Но стоит свернуть во дворы — перемещения ограничиваются тропинками среди утоптанной и слежавшейся заледеневшей массы. А порой и широкие тротуары магистральных улиц, например, проспект Людникова, укрыты такой же коркой, скольжение по которой лишь немного прерывает тонкий слой песка.

«В мороз мы используем смесь песка и соли — 19 к 1, а порой вообще без соли, потому что при таких температурах она не эффективна, — поясняет главный инженер предприятия „Гордормост“ Александр Сысоев. — Работаем на закрепленных территориях: магистральных улицах, некоторых сквозных проездах во дворах. Сейчас по заявкам посыпаем и частный сектор. В первую очередь направляем людей на ручную очистку от снега остановок и пешеходных переходов, пока тротуары пытаемся обрабатывать механизированной техникой. Потом и их расчищаем вручную. Уборщиков не хватает — их штат всего около 250 человек. Снег за это время утаптывается, слеживается. Поэтому, чем меньше выпадает осадков, тем лучше».





С этим согласна и заместитель директора по производству (благоустройству) «Зеленхоза» Зоя Таранова. В зоне ответственности предприятия — территории почти 2,5 тысячи домов, а дворников всего около 590.

«А еще сейчас из-за погоды много людей на больничных. Практика найма сезонных работников уже несколько лет не применяется. Так что приходится справляться своими силами. Работники после уборки своего участка формируются в бригады и продолжают работу там, где людей не хватает. Может быть, мы не успеваем все охватить, но делаем, что можем», — заверяет Зоя Таранова.

Пока коммунальники в меру сил сражаются с зимними явлениями, мы продолжим учиться ходить по льду, падать, ничего не ломая. И, может быть, начнем, наконец, выбирать правильную и удобную обувь, а еще — помогать расчищать подход к своему дому или припаркованному автомобилю, когда снег еще податлив. Тогда никому потом не придется «долбить» под окнами секачом ледяной настил.