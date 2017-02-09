Правоохранительные органы Беларуси и России раскрыли убийство бездомного мужчины, которое совершил 11 лет назад в Витебске мужчина с аналогичным социальным статусом, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Тело мужчины нашли в апреле 2005 года в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в областном центре. На нем были множественные резаные раны и следы надругательства.

В убийстве подозревали россиянина, который также не имел определенного места жительства. Однако мужчина скрылся от следствия на территории своей страны. В связи с этим его экстрадиция в Беларусь была невозможна. Генпрокуратура Беларуси передала материалы уголовного дела российским коллегам — для осуществления уголовного преследования.

В итоге в Брянске состоялся суд, который приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы. Приговор вступил в силу.