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Россиянина осудили за убийство бездомного в Витебске, которое он совершил 11 лет назад

10.02.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранительные органы Беларуси и России раскрыли убийство бездомного мужчины, которое совершил 11 лет назад в Витебске мужчина с аналогичным социальным статусом, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Тело мужчины нашли в апреле 2005 года в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в областном центре. На нем были множественные резаные раны и следы надругательства.

В убийстве подозревали россиянина, который также не имел определенного места жительства. Однако мужчина скрылся от следствия на территории своей страны. В связи с этим его экстрадиция в Беларусь была невозможна. Генпрокуратура Беларуси передала материалы уголовного дела российским коллегам — для осуществления уголовного преследования.

В итоге в Брянске состоялся суд, который приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы. Приговор вступил в силу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчины имели одинаковый социальный статус, убийство произошло в помещении мусорокамеры.

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