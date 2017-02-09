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Россиянина осудили за убийство бездомного в Витебске, которое он совершил 11 лет назад
10.02.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранительные органы Беларуси и России раскрыли убийство бездомного мужчины, которое совершил 11 лет назад в Витебске мужчина с аналогичным социальным статусом,
Тело мужчины нашли в апреле 2005 года в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в областном центре. На нем были множественные резаные раны и следы надругательства.
В убийстве подозревали россиянина, который также не имел определенного места жительства. Однако мужчина скрылся от следствия на территории своей страны. В связи с этим его экстрадиция в Беларусь была невозможна. Генпрокуратура Беларуси передала материалы уголовного дела российским коллегам — для осуществления уголовного преследования.
В итоге в Брянске состоялся суд, который приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы. Приговор вступил в силу.
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Мужчины имели одинаковый социальный статус, убийство произошло в помещении мусорокамеры.
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