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ГПК: больше всего фур стоит на границе с Латвией
10.02.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. В очереди на белорусско-латвийской границе стоят 170 грузовых автомобилей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.
Автомобильные пробки начали образовываться на выезде из Беларуси утром 10 февраля. В настоящее время, согласно данным ГПК на 12:00, больше всего фур стоит на латвийском направлении. Так, в прибалтийскую республику через пункт пропуска "Григоровщина" пытаются выехать 85 большегрузов, через "Урбаны" — также 85.
Ситуация на белорусско-литовской границе относительно спокойная:
Всего четыре грузовика пытаются выехать в Польшу через "Козловичи". Что касается легковушек, в пункте пропуска "Брест" их 90.
На украинском направлении в "Мокранах" стоит четыре фуры.
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Всего из Беларуси в Евросоюз, по информации пограничников, пытаются выехать более 250 грузовых автомобилей.
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