МИНСК, 10 фев — Sputnik. В очереди на белорусско-латвийской границе стоят 170 грузовых автомобилей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Автомобильные пробки начали образовываться на выезде из Беларуси утром 10 февраля. В настоящее время, согласно данным ГПК на 12:00, больше всего фур стоит на латвийском направлении. Так, в прибалтийскую республику через пункт пропуска "Григоровщина" пытаются выехать 85 большегрузов, через "Урбаны" — также 85.

Ситуация на белорусско-литовской границе относительно спокойная:

"Котловка" — 30 фур

"Каменный Лог" — 50

"Бенякони" — 0

"Привалка" — 0

Всего четыре грузовика пытаются выехать в Польшу через "Козловичи". Что касается легковушек, в пункте пропуска "Брест" их 90.

На украинском направлении в "Мокранах" стоит четыре фуры.