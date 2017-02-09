﻿ ГПК: больше всего фур стоит на границе с Латвией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГПК: больше всего фур стоит на границе с Латвией

10.02.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 фев — Sputnik. В очереди на белорусско-латвийской границе стоят 170 грузовых автомобилей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Автомобильные пробки начали образовываться на выезде из Беларуси утром 10 февраля. В настоящее время, согласно данным ГПК на 12:00, больше всего фур стоит на латвийском направлении. Так, в прибалтийскую республику через пункт пропуска "Григоровщина" пытаются выехать 85 большегрузов, через "Урбаны" — также 85.

Ситуация на белорусско-литовской границе относительно спокойная:

  • "Котловка" — 30 фур
  • "Каменный Лог" — 50
  • "Бенякони" — 0
  • "Привалка" — 0

Всего четыре грузовика пытаются выехать в Польшу через "Козловичи". Что касается легковушек, в пункте пропуска "Брест" их 90.

На украинском направлении в "Мокранах" стоит четыре фуры. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего из Беларуси в Евросоюз, по информации пограничников, пытаются выехать более 250 грузовых автомобилей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шутка о бомбе в сумке может обернуться уголовным делом для очередного пассажира столичной подземки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика