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"Отдавал товар бесплатно". В Кировске осудили должностное лицо райпо
10.02.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Должностное лицо Кировского райпо осудили за преступление, совершенное 7 лет назад. Он отгрузил продукцию российским фирмам без оплаты, сообщили в
Должностное лицо райпо незаконно отпустило продукцию коммерческим структурам из Российской Федерации в 2010 году. Оплата за нее в срок не поступила. Однако осужденный снова отгрузил товар фирме. Из-за этого РАЙПО получило ущерб в особо крупном размере — более 148 млн неденоминированных рублей.
За превышение власти или служебных полномочий суд Кировского района приговорил должностное лицо райпо к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей с совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
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Преступления осужденный совершил 7 лет назад.
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