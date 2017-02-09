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В Брянске осужден гражданин России, убивший в 2005 году в Витебске бомжа
10.02.2017 13:01 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Тесное международное сотрудничество правоохранительных органов Беларуси и России позволило изобличить виновное лицо спустя 11 лет после совершения им особо тяжкого преступления и обеспечить принцип неотвратимости наказания, сообщает Генеральная прокуратура.
По информации ГП, в апреле 2005 года в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в Витебске было совершено жестокое убийство лица без определенного места жительства. На трупе имелись множественные резаные раны и следы надругательства. Подозрение в совершении преступления пало на гражданина РФ, лицо с аналогичным социальным статусом, который скрылся от следствия.
В ходе расследования уголовного дела были собраны достаточные доказательства, указывающие на причастность россиянина к убийству. Однако в связи с нахождением обвиняемого на территории России, гражданином которой он является, его экстрадиция в Беларусь была невозможна.
В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года Генеральной прокуратурой Беларуси материалы уголовного дела были переданы российской стороне для осуществления уголовного преследования обвиняемого.
По результатам дальнейшего расследования уголовного дела на территории РФ мужчина был приговорен в Брянске к наказанию в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 10 февраля. Тесное международное сотрудничество правоохранительных органов Беларуси и России позволило изобличить виновное лицо спустя 11 лет после...
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