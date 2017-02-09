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Рождество под Столином: как спасали фуру "мужчины со спичками"
10.02.2017 13:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Водитель украинской фуры вынужденно стал гостем Столинщины после того, как в баках его грузовика замерзло дизельное топливо, а местные жители отогрели мужчину в сильный мороз.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Инцидент произошел 7 января на автодороге Пинск — Столин возле агрогородка Глинка. Мотор грузовика, перевозившего спички из Пинска в Киев,
На помощь украинцу пришли жители близлежащих деревень и сотрудники ГАИ. Как отметил зам начальника Столинского РОВД Алексей Козуля, бросать человека на дороге было нельзя.
"Ситуация чрезвычайная и нестандартная. Машину не удавалось завести, но и бросать на дороге человека тоже нельзя. Пришлось забрать Валерия Ивановича в РОВД, что бы он немного отогрелся", — цитирует слова сотрудника ГАИ портал
Фуру отбуксировали с трассы тягачом, который предоставил директор УП "Столинский ПМК", а ночевать к себе дальнобойщика пригласила семья одного из мужчин, помогавших завести фуру.
9 января водитель, поблагодарив всех за помощь, покинул Беларусь.
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Грузовик дальнобойщика из Украины отбуксировали тягачом местного ПМК, а водителя отогревали в здании РОВД.
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