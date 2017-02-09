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В Беларуси в прошлом году было задержано более 500 нарушителей границы
10.02.2017 13:41 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Итоги деятельности органов пограничной службы в 2016 году и планы на 2017 год обсудили 9 февраля участники заседания расширенной коллегии Государственного пограничного комитета Беларуси.
Как сообщили в ГПК, в прошлом году особое внимание органами пограничной службы Беларуси уделялось предотвращению террористических угроз, пресечению каналов незаконной миграции, оружия и наркотиков. Главный итог — серьезных инцидентов на государственной границе не допущено.
Через пункты пропуска пропущено более 20 млн граждан различных стран и 7 млн единиц транспорта. Задержано свыше полутысячи нарушителей государственной границы. Почти 250 человек незаконных мигрантов составляют выходцы из стран Африки и Азии. Особую активность в прошедшем году проявляли граждане Вьетнама. Кроме этого, в пунктах пропуска выявлено более 5 тыс. потенциальных незаконных мигрантов с проблемными документами, которые намеревались выехать в Европейский союз.
В рамках защиты экономических интересов Беларуси пограничниками задержано материальных ценностей на сумму 5,9 млн рублей. Среди изъятого: иностранная валюта, 130 единиц культурно-художественных ценностей, более 80 кг драгоценных камней, сотни изделий из золота и серебра. Кроме того, на границе задержано почти три сотни единиц боевого и гражданского оружия, а также около 7 тыс. боеприпасов. Также изымались взрывчатые вещества и наркотики.
На коллегии отмечено, что реализуемый органами пограничной службы комплекс организационных и практических мероприятий, активное привлечение к охране границы приграничного населения, инженерное оборудование рубежей охраны позволили обеспечить эффективную охрану государственной границы Беларуси.
Как результат, в 1,2 раза сократилось количество нарушений законодательства о госгранице, более чем на 40% уменьшилось число желающих незаконно ее пересечь, на треть меньше зафиксировано фактов контрабанды.
В 2016 году в Национальном аэропорту Минск заработал пилотный проект "Электронные ворота", в автодорожном пункте пропуска "Брест" начала функционировать электронная очередь, в пунктах пропуска на украинском направлении установлены металлодетекторы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 10 февраля. Итоги деятельности органов пограничной службы в 2016 году и планы на 2017 год обсудили 9 февраля участники заседания расширенной коллегии...
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