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Раздача земли в РФ: "сотки" на Дальнем Востоке хотят получить белорусы

10.02.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Запросы на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке поступают в том числе от белорусов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Раздача земли в РФ: "сотки" на Дальнем Востоке хотят получить белорусы
© Sputnik Иван Руднев
Россиянам бесплатно раздадут по гектару земли на Дальнем Востоке

По информации ведомства, больше всего запросов на специальный сайт "НаДальнийВосток.РФ" поступило от интернет-пользователей Москвы и Московской области, Хабаровского и Приморского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия).

"Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь", – сказали в ведомстве.

На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи – из США, почти 5 тысяч – из Германии.

По данным ведомства, возраст большинства посетителей – 25-34 года.

Согласно указу президента, россияне смогут один раз безвозмездно получить один гектар земли на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Если земля не будет использоваться, ее изымут. На участке можно осуществлять любую деятельность, при этом в течение года после предоставления участка гражданин обязан направить в уполномоченный орган уведомление о выбранном способе использования участка, а спустя три года – представить декларацию об использовании. 

 
Теги: Минск
 
 
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На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи – из США, почти 5 тысяч – из Германии.

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