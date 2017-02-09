МИНСК, 10 фев – Sputnik. Запросы на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке поступают в том числе от белорусов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.



© Sputnik Иван Руднев Россиянам бесплатно раздадут по гектару земли на Дальнем Востоке

По информации ведомства, больше всего запросов на специальный сайт "НаДальнийВосток.РФ" поступило от интернет-пользователей Москвы и Московской области, Хабаровского и Приморского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия).

"Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь", – сказали в ведомстве.

На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи – из США, почти 5 тысяч – из Германии.

По данным ведомства, возраст большинства посетителей – 25-34 года.

Согласно указу президента, россияне смогут один раз безвозмездно получить один гектар земли на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Если земля не будет использоваться, ее изымут. На участке можно осуществлять любую деятельность, при этом в течение года после предоставления участка гражданин обязан направить в уполномоченный орган уведомление о выбранном способе использования участка, а спустя три года – представить декларацию об использовании.