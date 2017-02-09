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Глава администрации Новобелицкого района Гомеля возглавил профсоюзы области

10.02.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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У профсоюзов Гомельщины — новый лидер. На место возглавлявшего долгое время Гомельское областное объединение профсоюзов Леонида Барабанова пришел Алексей Неверов. До этого он занимал должность главы администрации Новобелицкого района Гомеля.


Известно, что Неверов родился в городе Уральске Западно-Казахстанской области Казахской ССР в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. Трудовую деятельность начинал слесарем механосборочных работ на Уральском заводе «Зенит». С мая 2002 по 2004 год работал специалистом, ведущим специалистом отдела внешнеэкономических связей СП ОАО «Спартак», с 2004-го по 2007-й — юрисконсультом, заместителем начальника коммерческого отдела КСУП «Тепличное». В 2007 году назначен председателем Улуковского сельского исполнительного комитета Гомельского района, в 2011-м — заместителем председателя Гомельского райисполкома. В 2012 году возглавил Администрацию Новобелицкого района Гомеля, сообщает «Гомельская праўда».

 
Теги: Гомель
 
 
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На место возглавлявшего долгое время Гомельское областное объединение профсоюзов Леонида Барабанова пришел Алексей Неверов. До этого он занимал должность главы...

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