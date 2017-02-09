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Джей и молчаливый Боб вернутся на большие экраны

10.02.2017 14:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Голливудские продюсеры планируют снять продолжение картины "Джей и молчаливый Боб", сообщил в пятницу режиссер Кевин Смит.

Джей и молчаливый Боб вернутся на большие экраны
© Фото: UPI
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Джей и молчаливый Боб – главные герои сатирических фильмов Смита. Помимо одноименной картины, персонажи появлялись на экранах в фильмах "Клерки", "Лоботрясы" и "Догма".

Как в пятницу объявил в своих социальных сетях режиссер, он готовится к съемкам очередного фильма с участием героев Джея и Боба. Картину "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" начнут снимать летом 2017 года, на экраны лента может выйти уже к концу этого или в начале следующего.

По словам Смита, картина будет сатирой на Голливуд и любовь кинобоссов к созданию римейков. Также известно, что кино снимет компания Miramax.

За одну из картин про Джея и молчаливого Боба – "Клерков" – в 1994 году Смит получил две награды Каннского кинофестиваля, а также был удостоен ряда других премий.

 
Теги: Минск
 
 
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Культовый в определенных кругах фильм обзаведется продолжением – картину начнут снимать уже летом.

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