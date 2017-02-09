МИНСК, 10 фев – Sputnik. Голливудские продюсеры планируют снять продолжение картины "Джей и молчаливый Боб", сообщил в пятницу режиссер Кевин Смит.

Джей и молчаливый Боб – главные герои сатирических фильмов Смита. Помимо одноименной картины, персонажи появлялись на экранах в фильмах "Клерки", "Лоботрясы" и "Догма".

Как в пятницу объявил в своих социальных сетях режиссер, он готовится к съемкам очередного фильма с участием героев Джея и Боба. Картину "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" начнут снимать летом 2017 года, на экраны лента может выйти уже к концу этого или в начале следующего.

По словам Смита, картина будет сатирой на Голливуд и любовь кинобоссов к созданию римейков. Также известно, что кино снимет компания Miramax.

За одну из картин про Джея и молчаливого Боба – "Клерков" – в 1994 году Смит получил две награды Каннского кинофестиваля, а также был удостоен ряда других премий.