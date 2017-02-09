|
БЖД внедряет систему покупки билетов карточкой в электричках
10.02.2017 14:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Белорусская железная дорога реализует пилотный проект по отплате пассажирами региональных линий эконом-класса билетов непосредственно в поездах, сообщили в Sputnik в пятницу в пресс-службе БЖД.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"БЖД реализует пилотный проект по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта в отдельных поездах региональных линий экономкласса и поездах межрегиональных линий с использованием переносных платежных терминалов для расчета по банковским карточкам", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что нововведения тестируются совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк".
Билет у разъездного кассира, используя банковскую карточку, пока можно купить поезде региональных линий эконом-класса Осиповичи – Пуховичи, а в поезде № 658/657 Брест – Витебск таким образом можно рассчитаться за чай и постельное белье.
"В последующем, если проект зарекомендует себя с положительной стороны, и данная услуга будет пользоваться спросом, планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем внедрении платежных терминалов в поездах", – уточнили в пресс-службе.
По данным БЖД, только в 2016 году с использованием банковских карточек на сайте дороги было оформлено более 1,6 миллиона билетов, а через терминалы самообслуживания – 745,7 тысячи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если услуга будет пользоваться спросом, в дальнейшем терминалы могут появиться непосредственно в поездах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии