МИНСК, 10 фев – Sputnik. Белорусская железная дорога реализует пилотный проект по отплате пассажирами региональных линий эконом-класса билетов непосредственно в поездах, сообщили в Sputnik в пятницу в пресс-службе БЖД.



© Sputnik/ Виктор Толочко БЖД увеличила размер скидки на проезд в поездах в Россию и обратно

"БЖД реализует пилотный проект по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта в отдельных поездах региональных линий экономкласса и поездах межрегиональных линий с использованием переносных платежных терминалов для расчета по банковским карточкам", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что нововведения тестируются совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк".

Билет у разъездного кассира, используя банковскую карточку, пока можно купить поезде региональных линий эконом-класса Осиповичи – Пуховичи, а в поезде № 658/657 Брест – Витебск таким образом можно рассчитаться за чай и постельное белье.

"В последующем, если проект зарекомендует себя с положительной стороны, и данная услуга будет пользоваться спросом, планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем внедрении платежных терминалов в поездах", – уточнили в пресс-службе.

По данным БЖД, только в 2016 году с использованием банковских карточек на сайте дороги было оформлено более 1,6 миллиона билетов, а через терминалы самообслуживания – 745,7 тысячи.