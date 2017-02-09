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Минчанин под видом элитного алкоголя продавал воду с сахаром

10.02.2017 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В милицию обратились печальные покупатели: отдали по 30 рублей за бутылку элитного алкогольного напитка, а получили обычную воду в стеклянной таре. То, что им «загнали» не виски и коньяк, заметили не сразу. Мошенник тщательно маскировал подделку: собирал красивые бутылки с нетронутыми этикетками, сохранял акцизы и аккуратно приклеивал их обратно. Выглядело очень правдоподобно.

Безработный 35-летний минчанин приезжал на «заработки» в микрорайон Серебрянка. Подальше от дома, чтобы не встретить знакомых. С сумкой якобы дорогого алкоголя заглядывал в парикмахерские, небольшие магазины и офисы.

Предлагал сделку — купить крепкие спиртные напитки именитых марок по максимально сниженной цене. Пока известно о трех потерпевших — те купили в сумме 7 бутылок воды, разведенной со жженым сахаром. Не исключено, что есть и другие пострадавшие.

— Следователи квалифицируют действия мужчины по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет". К слову, злоумышленник уже неоднократно судим, — рассказал первый замначальника Ленинского РУВД Минска Сергей Остапчук.

Всех, кто пострадал от таких действий, просят обращаться в Ленинское РУВД лично либо по телефонам: 8 (033) 303−4091; 8 (029) 169−4619 или 102.


Фото предоставлено Ленинским РУВД Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Мошенник тщательно маскировал подделку: собирал красивые бутылки с нетронутыми этикетками, сохранял акцизы и аккуратно приклеивал их обратно.

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