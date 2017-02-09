МИНСК, 10 фев — Sputnik. Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания (ИВС) системы МВД вступили в силу. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Правилами определены условия содержания помещенных и ИВС, их права, обязанности, распорядок дня, нормы питания и гигиены.

В ИВС содержатся лица, находящиеся под подозрением, обвиняемые в совершении преступления, а также осужденных до вступления в силу приговора о заключении под стражу.

Сон, прогулки

Новые правила гарантируют помещенному в ИВС восьмичасовой сон. В соответствии с режимом дня задержанного, подъем определен в 6:00, отбой в 22:00. Душ содержащийся в ИВС должен принимать не реже одного раза в неделю в течение 15 минут, а бриться он должен не реже двух раз в неделю.

Не хлебом единым

В обновленных правилах говорится, что пища лицам, содержащимся под стражей, выдается три раза в день. При чем, оговорена температура блюд. "При раздаче горячие блюда должны иметь температуру не ниже 75% Цельсия, вторые блюда — не ниже 65% Цельсия", — сказано в документе. Содержащиеся в ИВС могут заказывать пищу индивидуально, в соответствии с правилами, допускается доставка готовой пищи в ИВС работниками организаций общественного питания по договору.

Передачи

Как и ранее, новыми правилами содержащемуся разрешено передавать до 30 кг вещей. Сотрудники ИВС должны проверять продукты питания, которые передают родственники — хлеб, колбасу, рыбу режут на несколько частей, консервы вскрывают, конфеты, вафли, печенье принимают только в развернутом виде без оберток, говорится в правилах.

Всю переписку проверяют сотрудниками ИВС, документы, содержащие шифр или государственную тайну не выдаются задержанному. Цензуре не подлежат лишь ходатайства, предложения, заявления и жалобы, адресованные в орган, ведущий уголовный процесс.

Досуг

На прогулку задержанных должны выводить каждый день, длятся они не менее двух часов. Полный личный обыск производится в изолированном, теплом, хорошо освещенном помещении.

Кроме этого с разрешения начальника ИВС допускается передача в адрес лиц, содержащихся под стражей, малогабаритных телевизоров, холодильников, но в случае нарушений сотрудники ИВС имеют право их изымать с последующей передачей лицам, от которых они были приняты.

Содержащимся в ИВС разрешены настольные игры — шашки, шахматы, домино.

Жалобы

В соответствии с правилами, сотрудники ИВС ежедневно обходят камеры (карцеры) и принимают от лиц, содержащихся под стражей, ходатайства, предложения, заявления и жалобы, как в письменном виде, так и в устной форме.

Работать не нужно

Содержащиеся в ИВС в отличие от тех, кто отбывает наказание в колониях, к труду не привлекаются. Вместе с тем, они обязаны проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности, привлечение лиц, содержащихся под стражей, к работам, не связанным с их самообслуживанием, запрещается.