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"Аэрофлот" отменил в субботу 11 февраля дневной рейс в Минск
10.02.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 февраля дневной рейс в Минск, свидетельствуют данный онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".
В настоящее время в онлайн-табло рейс Москва – Минск SU1840 имеет статус отмененного. Самолет должен был вылететь в белорусскую столицу в субботу в 12:20.
Обратный рейс "Аэрофлота" SU1841 вылетом из Минска в 14:40 также выполняться не будет.
Российский перевозчик не уточняет, из-за чего был отменен рейс в белорусскую столицу.
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Российский перевозчик не уточняет, из-за чего был отменен рейс в белорусскую столицу.
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