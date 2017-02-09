МИНСК, 10 фев – Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 февраля дневной рейс в Минск, свидетельствуют данный онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".

В настоящее время в онлайн-табло рейс Москва – Минск SU1840 имеет статус отмененного. Самолет должен был вылететь в белорусскую столицу в субботу в 12:20.

Обратный рейс "Аэрофлота" SU1841 вылетом из Минска в 14:40 также выполняться не будет.

Российский перевозчик не уточняет, из-за чего был отменен рейс в белорусскую столицу.