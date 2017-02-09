Уже в воскресенье, 12 февраля, в Беларуси заработает пятидневный безвизовый режим для граждан из 80 стран. Однако реального увеличения количества туристов представители туристического рынка пока не видят. Но не отрицают: интерес к нашей стране у иностранцев есть.



Мирский замок. Фото: Андрей Дыбовский, 2012 год, globus.tut.by

Хостелы и гостиницы: ничего пока не изменилось

В авиакомпании «Белавиа» говорят: судить о том, как отмена виз повлияла на увеличение пассажиропотока, можно будет только через несколько месяцев. В целом с начала года количество пассажиров увеличилось примерно на 20%, но это никак не связано с введением безвизового режима.

В двухзвездочной гостинице Sport Time рассказывают, что в этом году бронирование идет в обычном режиме. Резкого роста по сравнению с февралем и мартом прошлого года нет. Но замечают, что сотрудники во время заказа номера не знают, есть у будущего гостя виза или нет. Это выясняется по факту, когда человек заселяется в гостиницу.



Ночь в одноместном номере в отеле Sport Time с завтраком стоит в переводе 30 долларов. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Ксения Курусь, учредитель сети минских хостелов Trinity, также пока не видит реальных заказов, связанных с отменой виз на пять дней. Но две группы из Польши (30 человек) и Германии (60 человек) интересовались возможностью остановиться в хостелах в августе.

На ее взгляд, чтобы новшество заработало в полную силу, о нем нужно активнее рассказывать иностранцам за рубежом. В то же время Ксения обращает внимание на некоторые сложности, с которыми могут столкнуться иностранцы. Например, не для всех комфортен безвизовый режим, который работает только через аэропорт.

— Я недавно была в Вильнюсе и познакомилась с немцами из Бремена, — говорит она. — Оказалось, что они ни разу не были в Беларуси. Рассказала им о нашей стране, показала видеоролик, дала контакты. Они бюджетно путешествуют: в 25 евро им обошелся билет из Бремена до Вильнюса, 15 евро — обратно. Это лоукосты. Они заинтересовались возможностью приехать из Польши в Гродно на поезде, а оттуда уже в Минск. Но так путешествовать без визы невозможно. На самолете лететь в Минск им дорого. Это же студенты или молодые специалисты. При этом немцам не очень понятна схема: если в Минск, то только через аэропорт. Они говорят, что это «still complicated» (по-прежнему сложно. — Прим. TUT.BY).

Турфирмы: эффект от отмены виз заметим в 2018 году

Марина Кондрашова, директор туристической компании «Вокруг света» — одного из ведущих операторов по приему иностранных туристов, отмечает, что интерес у партнеров к Беларуси в связи с отменой виз есть. Уже обратились коллеги из Великобритании и Индии.

— Маховик только начинает раскручиваться. Информационные вливания не заработали в полную силу. Безусловно, у наших партнеров интерес есть. Некоторые из них попросили программу переделать под пять дней. Но мы сейчас на самом деле только готовимся представлять информацию о безвизовом режиме на ближайших выставках, в том числе посвященных деловому туризму. Потому что это самый подходящий под этот указ туристический сегмент.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После того, как появился указ о пятидневной отмене виз, партнеры из Индии сразу же прилетели в Беларусь, чтобы обсудить туристическую программу.

— По туристам из Индии все-таки есть некоторые ограничения. Они не могут просто без виз прилететь, им все равно нужна шенгенская виза. При этом они очень любят комбинированные туры и хотят из Минска лететь в Москву. Нам этот вариант не подходит (туристы, прилетевшие без визы, не могут улететь в Москву. — Прим. TUT.BY). Поэтому мы сидели, строили маршруты, как им через Абу-Даби прилететь сразу в Минск международным рейсом и куда вылететь дальше, чтобы посмотреть несколько стран за одну поездку. В принципе это оказалось возможно, и мы уже программу составили, — отмечает она.

Результаты в туризме, связанные с отменой виз, по мнению эксперта, мы увидим не раньше 2018 года. Так как туры в Беларусь на 2017 год были сформированы еще в июне 2016 года и продавались с ноября прошлого года.

— Безусловно, эффект от отмены виз будет, но сейчас озвучить конкретные цифры сложно. Лично я ожидаю наибольший эффект от конференций, но на этот год все конференции запланированы, проданы и забронированы. Сейчас идет подготовка на 2018 год, — говорит она.