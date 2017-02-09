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КГК приостановил деятельность кондитерского цеха в супермаркете "Дионис" из-за нарушения саннорм

10.02.2017 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Комитет государственного контроля Брестской области приостановил деятельность кондитерского цеха ООО «Ресттрэйд» в областном центре, сообщили в ведомстве.

Такое решение было принято в связи с выявленными грубыми нарушениями санитарных норм и правил при производстве кулинарной продукции в специализированном цехе, расположенном в супермаркете «Дионис-1» на улице Московской. По мнению проверяющих, подобные нарушения при производстве продуктов питания создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

На предприятии не налажен контроль сырья, поступающего в производство (в частности, использовались свежие лимоны и увядшие, частично загнившие киви, маргарин с не зачищенной поверхностью). Транспортировка готовой продукции производится в условиях, не исключающих риск ее загрязнения и порчи (лотки ломаные, с неплотно прилегающими крышками). В производственных помещениях предприятия отсутствуют условия для санитарной обработки металлических форм, предназначенных для выпечки мучных изделий (багетов). Не оборудованы с учетом соблюдения поточности технологических процессов отдельные помещения для приготовления растворов моющих средств и средств дезинфекции. Из-за отсутствия холодильной камеры не выдерживаются требования по производству и реализации кондитерских изделий с кремом.

На момент проверки полы производственных помещений предприятия имели антисанитарное состояние. На потолках, оборудовании, отопительных приборах была плесень. Оборудование, тара и инвентарь не были промаркированы по назначению и находились в грязном состоянии. Оборотная тара принималась от получателей продукции в грязном виде, а ее мойка производилась некачественно.

Деятельность кондитерского цеха ООО приостановлена (запрещена) до полного устранения выявленных нарушений.

«В Комитет государственного контроля Брестской области неоднократно поступали обращения покупателей с нареканиями на товары и продукцию, реализуемую в магазинах общества с ограниченной ответственностью „Ресттрэйд“. Кроме того, информацией о совершаемых нарушениях на предприятии располагал и комитет. Решение о проведении внеплановой проверки было принято с целью выяснения ситуации на месте», — дополнили в КГК области.

Нарушения правил торговли, санитарных правил и норм выявлены также в четырех магазинах предприятия в Бресте. Из торгового оборота изъято некачественной продукции и продукции с истекшими сроками годности на сумму 313,7 рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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Из торгового оборота изъято некачественной продукции и продукции с истекшими сроками годности на сумму 313,7 рублей.

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