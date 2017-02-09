МИНСК, 10 фев — Sputnik. Новые учебники появятся у учеников третьих и седьмых классов белорусских школ в следующем учебном году, сообщили в пятницу в пресс-центре Министерства образования.



© Sputnik / Виктор Толочко Минобразования не рекомендует электронные учебники, если учителя против

Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал обновить учебники и школьные программы уже несколько раз. Работа над модернизацией учебных программ для школьников началась еще при предыдущем министре образования Михаиле Журавкове и продолжилась с приходом на этот пост Игоря Карпенко.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, новые школьные пособия появятся у учеников 3-х и 7-х классов в следующем учебном году, всего будет издано порядка 30 книг. Ранее уже были полностью обновлены учебники для первых, пятых и десятых классов.

Избавят новые учебники и от предыдущих недоработок – в том числе от "сухого текста".

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко на минувшей неделе заявлял, что в стране будут полностью переработаны учебные программы и пособия для школьников к началу нового учебного года, а для этих целей была создана специальная рабочая группа.