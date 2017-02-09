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Школьники 3-х и 7-х классов будут учиться по новым учебникам

10.02.2017 16:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Новые учебники появятся у учеников третьих и седьмых классов белорусских школ в следующем учебном году, сообщили в пятницу в пресс-центре Министерства образования.

Школьники 3-х и 7-х классов будут учиться по новым учебникам
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал обновить учебники и школьные программы уже несколько раз. Работа над модернизацией учебных программ для школьников началась еще при предыдущем министре образования Михаиле Журавкове и продолжилась с приходом на этот пост Игоря Карпенко.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, новые школьные пособия появятся у учеников 3-х и 7-х классов в следующем учебном году, всего будет издано порядка 30 книг. Ранее уже были полностью обновлены учебники для первых, пятых и десятых классов.

Избавят новые учебники и от предыдущих недоработок – в том числе от "сухого текста".

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко на минувшей неделе заявлял, что в стране будут полностью переработаны учебные программы и пособия для школьников к началу нового учебного года, а для этих целей была создана специальная рабочая группа.

 
Теги: Минск
 
 
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Школьные пособия уже полностью обновлены для первого, пятого и десятого классов.

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