МИНСК, 10 фев — Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни в международном почтовом отправлении обнаружили экстремистскую литературу — книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf, сообщили Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.

"МПО следовало из Украины в адрес жительницы города Минска. При проведении таможенного контроля в почтовом отправлении сотрудниками таможни была обнаружена печатная книга Mein Kampf", — говорится в сообщении ГТК.

В комитете напомнили, что данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. "Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Республики Беларусь распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением", — проинформировали в ГТК.

Книга была изъята.