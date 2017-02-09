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Таможенники изъяли книгу Mein Kampf, заказанную минчанкой из Украины
10.02.2017 16:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни в международном почтовом отправлении обнаружили экстремистскую литературу — книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf, сообщили Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.
"МПО следовало из Украины в адрес жительницы города Минска. При проведении таможенного контроля в почтовом отправлении сотрудниками таможни была обнаружена печатная книга Mein Kampf", — говорится в сообщении ГТК.
В комитете напомнили, что данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. "Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Республики Беларусь распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением", — проинформировали в ГТК.
Книга была изъята.
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Данная книга, по информации ГТК, значится в списке экстремистских материалов, любые манипуляции с подобной литературой являются административным...
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