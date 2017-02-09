С 12 февраля иностранцы из 80 стран на пять дней смогут прилетать к нам без виз . Как успеть за этот срок узнать Беларусь? Тематическими маршрутами по Минску TUT.BY начинает публикацию путеводителей, которые помогут иностранцам увидеть, а белорусам — показать приезжим нашу страну. Карты, которые мы составили, легко распечатать и взять с собой в дорогу.

Чтобы познакомиться с городом, TUT.BY предлагает четыре тематических маршрута по белорусской столице — Минск военный, Минск советский, Минск исторический и Минск, каким его знают минчане. На один маршрут уйдет почти весь день с перерывами на перекусы и отдых. Маршруты логично переходят один в другой. Все они проходят в центре города — именно здесь сохранилось наибольшее количество архитектурных памятников. Кликнув на один из пунктов под картой, вы узнаете, чем интересно это место.

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Маршрут № 1. Минск военный





1. Площадь Победы и обелиск.

Здесь установлен 38-метровый обелиск. Его должны были возвести из белого с розовым отливом мрамора высотой 48 метров. Но гранит оказался дешевле, а высота меньше — обелиск не успевали сдать к 10-летию Победы во Второй мировой войне. Под обелиском расположена мемориальная галерея.

2. Отголоски холодной войны: квартира Ли Харви Освальда в Минске.

В доме № 4 на Коммунистической улице в 1960−1962 годах жил Ли Харви Освальд, имя которого стало известно всему миру в 1963 году, после убийства Джона Кеннеди. Окна квартиры Освальда с двумя балконами на 4-м этаже выходили на реку. В восьми минутах ходьбы от дома — проходная радиозавода, на котором работал американец в Минске.

3. Министерство обороны.

Один из корпусов здания Минобороны построен на фундаменте бывшего женского духовного училища, затем медицинского факультета и госпиталя. Здание считали одним из лучших образцов белорусской советской архитектуры. Есть легенда, что архитектор чуть не поплатился за то, что построил штаб в виде буквы «Ш», - таким образом могла быть дана наводка вражеским летчикам.

4. Дом со шпилем.

В доме со шпилем раньше размещался вышковый разведывательный пункт, а сам дом строился для советских офицеров. Шпиль сделан из высокопрочной стали.

5. Осмоловка.

Микрорайон строили пленные немцы, которых привлекали к восстановлению ими же разрушенного города. В 1950-е годы Осмоловка была ограждена забором и запиралась на ночь, а люди выносили столы во дворы на праздники и отмечали их вместе с соседями.

6. Музей Великой отечественной войны.

До стелы (обелиск открыт в 1985 году) и парка Победы можно пройти пешком или доехать на такси. Здесь расположен музей Великой Отечественной войны. Обновленная интерактивная экспозиция расскажет вам о ходе военных действий в Беларуси. Несмотря на помпезный фасад, вход находится с другой стороны внизу, спуск по лестнице.

7. Парк Победы.

Парк планировали открыть в 1941-м. Но на территории Беларуси началась война, и открытие перенеслось на 1945 год. В парке в теплое время года работают фонтаны «Победа» и «Вечность», а монумент «Дорога в будущее», похожий на сломанную стрелу, символизирует прошлое, настоящее и будущее Беларуси.

8. Памятник жертвам Холокоста.

От парка можно проехать на автобусе № 1 до остановки «Гостиница «Юбилейная» (на такси ехать до улицы Мельникайте). Здесь среди многоэтажных домов есть памятник жертвам Холокоста — «Яма». В войну на этом месте расстреляли 5 тысяч евреев из Минского гетто. Всего в войну в Минском гетто погибло около ста тысяч евреев.

9. Бывшее Минское гетто.

Минское гетто располагалось в том числе и на ул. Раковской. В зданиях, где до войны жили по 70 человек, в гетто селили 250 — по 1,5 м2 на человека. Ежедневно евреям выдавали 200 г хлеба и жидкий незаправленный суп. В домах № 17 и № 24 были синагоги.

Маршрут № 2. Минск советский





1. Памятник Ленину.

Перед Домом правительства до сих пор сохранился 7-метровый памятник Ленину. Когда-то это был самый высокий в СССР памятник вождю — для его создания объявили всесоюзный конкурс. Победивший проект украсили барельефами с важнейшими революционными событиями.

2. Главпочтамт.

На Главпочтамте можно отправить открытку близким. В день отсюда уходит около тонны писем. Здание строили без кранов и спецтехники, и до сих пор оно ни разу не нуждалось в капитальном ремонте. На фасаде — самые точные часы Минска. В центральном зале — 500-килограммовая люстра из бронзы и хрусталя. Постояв под ней, можно услышать эхо из всех окошек отделения.

3. КГБ.

В Беларуси до сих пор есть КГБ, здание которого нельзя фотографировать. За качеством строительства здания тщательно следили. Архитектор даже разбил некачественные стекла, чтобы их не устанавливали. Сначала его осудили за мелкое хулиганство, но, узнав о причине «вредительства», простили. Помогали строить здание пленные немцы. В здании напротив КГБ раньше жили в основном чекисты.

4. ГУМ.

В 1951 году, в день открытия ГУМа, очередь выстроилась на два квартала. Здесь было изобилие товаров, в том числе заграничный дефицит. Одним из самых популярных товаров были женские чулки. Продаются они здесь и сейчас.

5. Улицы Маркса и Ленина.

На пересечении улиц Карла Маркса и Ленина стоит здание бывшей партшколы. Сейчас здесь учатся будущие филологи и экономисты, но на первом этаже сохранился «советский» дух — гардероб, отделанный мрамором и деревом, холл с колоннами и актовый зал. Неподалеку, в Национальном художественным музее, представлена богатая коллекция живописи социалистического реализма.

6. Универсам «Центральный».

На первом этаже универсама «Центральный» в демократичной атмосфере у стойки с видом на проспект можно выпить бокал пива, закусив бутербродом. Обратите внимание на лепнину и барельефы с советскими рабочими во время уборки урожая.

7. Октябрьская площадь.

На Октябрьской площади 21 сентября 1952 года установили 10-метровый памятник Сталину. Лепили скульптуру признанные белорусские скульпторы — Заир Азгур делал голову и плечи, Андрей Бембель — ноги и нижнюю часть, а Сергей Селиханов и Алексей Глебов поделили корпус. В 1961 году, после развенчания культа личности Сталина, памятник был демонтирован, хотя строили на века — фундамент уходил вглубь на 7 метров. Где находятся обломки скульптуры, до сих пор неизвестно. Единственное, что сохранилось, — это гигантская бронзовая пуговица от шинели вождя, которую подобрал и сохранил Азгур.

8. Дом офицеров.

В левое крыло Дома офицеров фактически вмурован собор, который стоял раньше на этом месте. Городская легенда гласит, что для строительства правого крыла использовались надгробия с еврейского кладбища. Кстати, одному из организаторов Октябрьской революции Льву Троцкому Дом офицеров не нравился, он считал, что для Красной армии дворец слишком шикарный.

9. Александровский сквер.

Сквер получил свое название от часовни Александра Невского, которая стояла рядом. Здесь сохранился первый минский фонтан — «Мальчик с лебедем», за ним — Купаловский театр. Рядом с театром небольшое, но вычурное здание — долгое время здесь была городская уборная, сейчас — театральные кассы. По легенде, это копия особняка богатея, который не расплатился с архитектором и которую зодчий построил в отместку.

10. Бывший ЦК компартии.

В здании Администрации президента раньше располагался ЦК компартии. А еще раньше — дворец мэра города Чапского. Его снесли, чтобы освободить место для шестиэтажной постройки. К началу войны здесь была лишь коробка нового здания. Одноэтажный детский приют, стоящий прямо перед ЦК, снесли только после войны.

11. Первый в СССР каменный цирк.

Первый стационарный цирк в Минске был деревянным. Его открыли в конце XIX века на нынешней площади Свободы, затем перенесли в район Оперного театра, после — в парк Горького. В войну в деревянную постройку попала бомба, многие животные погибли, а морских львов пришлось отпустить в Свислочь. После войны первый в СССР каменный стационарный зимний цирк решили построить в Минске.

12. Парк Горького.

Нынешний парк имени Горького был разбит еще в начале ХIХ века и назывался Губернаторским садом. Тогда на входе красовалась табличка «После работы — отдых». Каменная набережная вдоль Свислочи появилась лишь в середине ХХ века. Сейчас здесь работают аттракционы, планетарий и обсерватория.

13. Музей Азгура.

Музей Азгура — признанного белорусского советского скульптора, которому доверяли портреты вождей. В его мастерской до сих пор стоят бюсты Ленина. Чтобы добраться до него, возьмите такси, пройдитесь пешком или подъедьте на автобусе № 39 или № 18 одну остановку до «Первомайской».

Маршрут № 3. Минск исторический





1. Минское замчище.

С моста на Немиге видна возвышенность, с которой начался Минск. Минское замчище располагалось на слиянии рек Немига и Свислочь в ХI-ХVI веках. Сейчас на этом месте магазин «Алеся», один из входов на станцию метро «Немига» и здание спортивного общества «Трудовые резервы». Раньше эта территория была окружена 10-метровым валом, за которым текла река. Само замчище было деревянным, и после пожара в середине XVI века городской центр перенесли на современную территорию Верхнего города. На территории крепости, которую прозвали Нижним городом, с тех пор жили в основном евреи и шла бойкая торговля, здесь же был главный рынок города.

2. Троицкое предместье.

Сегодняшнее Троицкое предместье было заселено одним из первых. Здесь сходились торговые пути окрестных городов. Это было самое большое предместье Минска, сейчас от него остался один квартал. В здании нынешнего Музея истории белорусской литературы (Богдановича, 13) раньше была обувная фабрика, на которой трудились 40 рабочих.

3. Старинная аптека.

Первая аптека в городе была открыта в ХVII веке. В то время разрешалось открыть аптеку только по разрешению польского короля. К середине ХIХ века их было уже четыре. Старинная аптека сейчас сохранилась на пересечении улиц Богдановича и Сторожевской, здесь можно увидеть раритетные фармацевтические книги.

4. Оперный театр.

Большой театр оперы и балета построен на месте прежнего Троицкого рынка, самого большого в городе с XVI и до начала ХХ века. Во время войны в театре пострадал лишь зрительный зал, а оккупанты вывезли всю мебель и костюмы. После войны в одной половине театра жили артисты, а во второй — пленные немцы, которые отстраивали город. Сам театр был обнесен колючей проволокой.

5. Парк Янки Купалы.

На месте парка до войны были частные деревянные постройки. Музей белорусского поэта построен на том же месте, где когда-то стоял его дом.

6. Улица Зыбицкая.

В XVII веке улица Зыбицкая была ключевым звеном в речной торговле Минска, здесь размещался порт. Район считался неблагополучным — здесь жили бездомные, прятались преступники и революционеры. Сейчас это самая тусовочная улица города с барами, кафе и пабами.

7. Дом масонов.

В Доме масонов теперь находится Музей истории театральной и музыкальной культуры. Внешний вид здания сохранился. Достоверных сведений о том, что здесь собиралось общество масонов, нет, но в 20-х годах ХIХ века муж одной из владелиц здания был в списках членов масонской ложи. Возможно, поэтому дом так и назвали. Есть также предположение, что здание строили масоны — в плане оно повторяет масонский крест.

8. Верхний город.

Исторические здания Минска сохранились в основном в Верхнем городе. Здесь по соседству располагались мужской и женский монастыри бернардинцев, представлявшие собой целый комплекс сооружений. На возвышении стоит Свято-Духов кафедральный собор — бывший бернардинский костел монастыря, построенный в XVII веке. В 1870 году монастырь стал православным, а собор реконструировали. В 1918 году после прихода большевиков собор был закрыт. Богослужения здесь возобновились в 1943 году, а в 47-м на соборе возвели кресты. С конца XIX века за храмом размещался архив, в монастырских помещениях содержали арестованных повстанцев, а в начале ХХ века открыли торговые ряды. Сейчас торговые ряды уступили место кафе, а в бывшем костеле до наших дней располагается архив. После войны под площадью Свободы обнаружили подземные ходы, ведущие от костелов и монастырей к берегу реки. Спуск в туннель был выложен кирпичом, а вход закрывался на железную дверь. Теперь ходы засыпаны.

9. Снесенная церковь.

Рядом с бывшим монастырем — концертный зал, фасад которого напоминает собор. Раньше это и был собор — церковь Святого Духа, а рядом располагался комплекс базилианских монастырей. В конце XIX века церковь перестроили в Петропавловский собор, а монастыри — в гостиные ряды. В начале ХХ века у парадного входа в собор совершили покушение на минского губернатора. В 1936 году советские власти взорвали здание. Долгое время место пустовало, пока в 2000-е его не отстроили заново, воссоздав первоначальный облик церкви.

10. Костел, бывший Домом физкультуры.

Напротив отстроенной заново ратуши стоит собор Пресвятой Девы Марии. Раньше это был монастырский комплекс иезуитов. После закрытия ордена иезуитов костел переименовали в Мариинский. В войну он сильно пострадал, здание восстановили и открыли в стенах бывшего костела Дом физкультуры. В конце ХХ века костелу вернули первоначальный вид и передали католической церкви.

11. Улица Революционная.

В здании на Революционной, 6 в начале ХХ века работала частная глазная клиника на шесть мест. Следом располагались гостиницы. На месте современного кинотеатра «Победа» стоял Спасо-Преображенский женский монастырь. После войны от него почти ничего не осталось. На Революционной, 16 находится один из самых интересных примеров минской сецессии (варианта модерна). Здесь была банковская контора Лурье, которая занималась учетом векселей, и гостиница. В 1913 году обороты конторы составляли 3 миллиона рублей, прибыль — 24 тысячи рублей. В конце ХХ века на этом месте находилась прокуратура.

12. Тюрьма на Володарского.

На улице Володарского стоит неоготический Пищаловский замок, в котором сейчас расположена тюрьма — Володарка. В начале ХХ века после казни заключенного здесь вывешивали черные флаги. Арестованные революционеры в 1905 году получили право открывать в тюрьме счета. Российские рабочие отправляли в контору тюрьмы деньги по почте, их записывали на счет заключенного и потом выдавали по его просьбе на еду.

13. Улица Володарского.

На улице Володарского раньше находилась женская гимназия, ремесленническое училище, доходные дома и хоральная синагога. После революции ее закрыли и открыли там Дом культуры, потом кинотеатр. После изменения фасада здесь расположился Русский драматический театр имени Горького. В 1925—1927 здесь на сцене выступал Маяковский.

14. Красный костел.

Красный костел построили в начале ХХ века по грустному поводу. У президента Минского благотворительного товарищества дворянина Эдварда Войниловича умерли дети — сын Симеон и дочь Елена. Убитые горем родители решили увековечить память детей и построить костел. В советское время здесь сначала были съемочные павильоны киностудии, затем Дом кино. После развала СССР костел вернули прихожанам.

15. Улица Октябрьская.

До улицы Октябрьской можно добраться на такси или же пройти пешком. Здесь представлена заводская застройка из красного кирпича, а некоторые заводы, которым больше сотни лет, до сих пор работают. Так, Минский завод им. Октябрьской революции и сейчас занимается станкостроением. До революции он назывался «Гигант», был деревянным, трудились на нем 12 человек. Потом завод национализировали, большие окна со временем заложили, чтобы сохранять тепло. С конца ХIХ века в Ляховке (так назывался этот район в те времена) работает винокуренный завод, поэтому здесь всегда пахнет дрожжами. Продукция братьев — владельцев завода была такого высокого качества, что водка поставлялась на двор российского императора и получала медали на выставках в Париже, Риме и Ростове. После революции передовой завод национализировали, теперь он называется «Кристалл». Сегодня Октябрьская — одна из самых оживленных тусовочных улиц: здесь открыто много баров и кафе, есть креативное пространство, галерея, йога-студия, на стенах зданий — граффити.

Маршрут № 4. Минск, каким его знают минчане





1. Комаровский рынок.

Узнать жизнь настоящего Минска невозможно без похода на Комаровский рынок (недалеко от станции метро «Якуба Коласа»). Рынок разделен на крытый (высота купола в верхней точке достигает 26 метров) и сезонный. У входа — фонтан со скульптурами. За рынком можно попробовать лучшую в городе шаурму. Кафе работают круглосуточно, и даже ночью здесь можно увидеть очереди. Сам рынок носит название бывшей на этом месте деревни Комаровка, которая когда-то принадлежала белорусским князьям Радзивиллам. Это была болотистая местность и один из самых захудалых районов города.

2. Ботанический сад.

Через две станции метро (ст. м. «Парк Челюскинцев») расположен Ботанический сад — музей живых растений. Во время оккупации Минска немцы выращивали здесь гречку и табак, а во времена дефицита 1980-х работники Ботанического сада снабжали хозяек натуральными приправами для мяса и других блюд.

3. Национальная библиотека.

Еще две станции на метро, и вы у Национальной библиотеки. Здание библиотеки в форме ромбокубооктаэдра весит 115 тысяч тонн. С обратной стороны здания — вход на смотровую площадку, откуда с высоты 73 метров открывается панорама города. Можете прогуляться и по парку возле библиотеки вдоль Слепянской водной системы.

4. Музей камней.

Если остались силы, возьмите такси или доедьте на автобусе № 27 или троллейбусе № 41 до остановки «Музей валунов». Здесь представлено более двух тысяч гигантских камней, оставшихся после ледника и собранных со всей Беларуси. У каждого своя легенда, например, камень «Дед» раньше стоял на языческом капище в центре Минска, ему поклонялись аж до революции 1917 года. Камни выложены в виде контура Беларуси, рельеф и холмы повторяют самые высокие и низкие точки страны, а крупные камни обозначают столицы областей.

Места, на которые стоит потратить целый день

Музей народной архитектуры и быта находится в 4 км от Минска за деревней Озерцо, но добраться туда можно и на общественном транспорте. Автобус № 170Э останавливается у станции метро «Малиновка» и «Петровщина» и за 10 минут довезет вас до остановки «Поворот к музею». В музее под открытым небом вы познакомитесь с традиционным бытом белорусов центральной части страны, Поозерья и Поднепровья. Есть экскурсия на английском языке. Пообедать лучше прямо в здешней корчме — это памятник народного зодчества XIX века, перевезенный из деревни Несвижского района.



Строчицы на Купалье. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

« Линия Сталина » — это система укрепленных районов вдоль старой западной границы СССР. Комплекс располагается на 30 гектарах и находится в 30 км от столицы. Удобнее добираться сюда на машине, но можно и на общественном транспорте — с диспетчерской станции «Дружная» с интервалом в 20 минут ездят маршрутные такси «Молодечно». На них можно доехать до остановки «Линия Сталина». Здесь можно увидеть вооружение советской армии и военную технику времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет — авиацию, бронетехнику, артиллерию. На искусственном водоеме реконструируют переправу. После экскурсии можно попробовать солдатскую кашу в кафе «На привале», пострелять из настоящего оружия и проехать на раритетных танках 1930−1940-х годов.



Инсценировка боя на «Линии Сталина». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лошицкий парк. Прогулка по парку не займет весь день, но он расположен на окраине города, и планировать насыщенную программу на оставшееся время не стоит. Добраться до парка проще всего с вокзала — ищите автобусы № 102, 81Э, 123, троллейбус № 6 и езжайте до остановки «Червенский рынок». Если захватить с собой еду для пикника, летом можно неспешно прогуляться по тропинкам парка и полюбоваться на реку, старинные аллеи и птиц, которых здесь более ста видов. Парк занимает 400 гектаров, здесь растет более 400 видов растений. Недавно в парке открылась отреставрированная усадьба , где восстановили интерьеры и мебель. Из хозяйственных построек сохранилась винокурня 1896 года, стена каплицы.



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

В парке есть и свои легенды. Например, там растет «обручальный» дуб. С незапамятных времен сюда приходили просить здоровья, любви, дружбы, творческого вдохновения. Говорят, дуб до сих пор исправно исполняет желания.

Гиды по Минску можно поискать тут и тут . Кроме того, можно приобрести билет на экускурсию по столице на красном двухэтажном автобусе Minsk city tour . В хорошую погоду можно прокатиться и на дабл-деккере кабриолете. Адиоэкскурсии проводятся на восьми языках. Автобус отправляется с улицы Кирова (напротив железнодорожного вокзала).

Смотровые площадки есть не только в Национальной библиотеке. Полюбоваться городом с высоты можно из гостиницы «Беларусь» (чтобы попасть на площадку, подойдите на рецепцию), из бара DOT XX1, расположенного на 21-м этаже Galleria Minsk , из бизнес-центра Royal Plaza (как таковой смотровой площадки тут нет, но на 28-м этаже есть ресторан theView, подняться в который можно на панорамном лифте). Летом, когда открыты аттракционы, на город можно посмотреть и с колеса обозрения в парке Горького.

Как добраться, где поесть, какие сувениры выбрать

Мы собрали полезную информацию, которая поможет туристу не растеряться в незнакомом Минске.

Как добраться: Аэропорт находится примерно в 40 километрах от Минска. До столицы можно доехать на автобусах № 300Э и 173Э и маршрутных такси № 1400-ТК, № 1430-ТК. Они ходят каждые полчаса, с расписанием можно ознакомиться тут . Автобусы останавливаются в районе 5−6-го сектора 1-го этажа аэропорта. Билеты можно купить в интернете , в терминале в аэропорту, на остановке или у водителя автобуса. Цена — около 2 евро. Автобус привезет вас к Центральному автовокзалу (рядом с железнодорожным) за час.

По городу удобно ездить на общественном транспорте. Талон на одну поездку в троллейбусе, автобусе или трамвае стоит 55 копеек (около 26 евроцентов). Его можно купить в киосках на остановках или у водителя за 60 копеек (29 евроцентов). Весь транспорт ходит четко по расписанию, указанному на сайте « Минсктранса ».

Добираться быстрее из пункта в пункт можно на метро — жетон стоит 60 копеек (29 евроцентов).

В подходящую погоду удобно колесить по Минску на велосипеде. Велодорожка протяженностью 26 км пересекает город с северо-запада на юг: от аквапарка до Лошицкого парка. Тут можно изучить и даже загрузить на мобильный карту велодорожек, а пункты велопроката изучить тут .



Фото: Анна Тимощенко, TUT.BY

Где остановиться: В Минске около 50 гостиниц и 5 хостелов , звезды есть у 26 отелей. Хостелы, апартаменты, гостиницы и пр. можно найти тут . Ночь в гостинице в зависимости от количества звезд и расположения обойдется от 30 до 120 евро. Цены в хостелах зависят от количества спальных мест в комнате и удаленности от центра — от 7 евро до 24 евро. Апартаменты также можно найти тут .

Где попробовать национальную кухню: Большинство кафе и ресторанов, которые подают белорусскую кухню, расположены в центре. В « Васільках » можно попробовать колдуны с мясом или грибами, драники, клецки и блины с мачанкой. В « Камяніце » в меню есть сытные белорусские супы, блюда в горшочках, драники и салаты с колоритными национальными названиями. « Кухмистр », помимо традиционных блюд, предлагает белорусские соленья, алкогольные и безалкогольные напитки собственного приготовления. Кафе белорусской кухни « Грай » работает в здании XVIII века. Здесь готовят по старинным белорусским рецептам. Бюджетно поесть традиционные белорусские блюда можно в ресторане-бистро « Лидо ». Вариант подороже — « Раковский бровар » — здесь вам предложат еще и местное пиво. В теплую погоду белорусскую кухню можно попробовать на уютной террасе кафе « Грюнвальд » на тихой улице в центре Минска.

Шопинг и сувениры: Белорусские ремесленники продают магниты, посуду, вышиванки, соломенные шляпы и пр. в галерее « Славутасць » в Троицком предместье.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В галерее «Ў» на память можно купить картинки из нанизанных на гвозди ниток, кошельки с «Погоней», историческим гербом страны, глиняные старинные белорусские домики и шляхетное мыло ручной работы. В зале по соседству можно познакомиться с современным белорусским искусством, а в книжном магазине — купить художественные альбомы.

Традиционные сувениры есть в ГУМе и ЦУМе — универмагах, сохранившихся со времен СССР. В ГУМ стоит заглянуть и для того, чтобы оценить, пожалуй, самые оригинальные витрины города. Здание было построено в 1951 году, и французский архитектор назвал его Rolling Stones советской архитектуры за причудливость и необычность. Внутри с советских времен почти ничего не изменилось, и за полчаса можно познакомиться с ассортиментом едва ли не всей белорусской легкой промышленности.

Попробовать горячий шоколад за столиком с видом на проспект можно в легендарном кафе « Лакомка » рядом с ГУМом, которое работает с советских времен. Там же можно купить в подарок белорусский шоколад и выпечку.

Многие сорта хлеба, которые пекут в Минске, есть в « Каравае » возле площади Победы. Здесь еще продают торты и эклеры, испеченные по советским ГОСТам.



Магазин «Каравай». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Традиционный белорусский лен продают в специализированном магазине « Лянок » (возле станции метро «Якуба Коласа»). Здесь же можно купить льняные ткани, скатерти и рушники.