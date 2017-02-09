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Выход в город. Минские гайды, которые помогут узнать город за пять безвизовых дней

10.02.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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С 12 февраля иностранцы из 80 стран на пять дней смогут прилетать к нам без виз. Как успеть за этот срок узнать Беларусь? Тематическими маршрутами по Минску TUT.BY начинает публикацию путеводителей, которые помогут иностранцам увидеть, а белорусам — показать приезжим нашу страну. Карты, которые мы составили, легко распечатать и взять с собой в дорогу.

Чтобы познакомиться с городом, TUT.BY предлагает четыре тематических маршрута по белорусской столице — Минск военный, Минск советский, Минск исторический и Минск, каким его знают минчане. На один маршрут уйдет почти весь день с перерывами на перекусы и отдых. Маршруты логично переходят один в другой. Все они проходят в центре города — именно здесь сохранилось наибольшее количество архитектурных памятников. Кликнув на один из пунктов под картой, вы узнаете, чем интересно это место.

Скачать и распечатать карты в удобном формате.

Маршрут № 1. Минск военный


1. Площадь Победы и обелиск.

2. Отголоски холодной войны: квартира Ли Харви Освальда в Минске.

3. Министерство обороны.

4. Дом со шпилем.

5. Осмоловка.

6. Музей Великой отечественной войны.

7. Парк Победы.

8. Памятник жертвам Холокоста.

9. Бывшее Минское гетто.

Маршрут № 2. Минск советский


1. Памятник Ленину.

2. Главпочтамт.

3. КГБ.

4. ГУМ.

5. Улицы Маркса и Ленина.

6. Универсам «Центральный».

7. Октябрьская площадь.

8. Дом офицеров.

9. Александровский сквер.

10. Бывший ЦК компартии.

11. Первый в СССР каменный цирк.

12. Парк Горького.

13. Музей Азгура.

Маршрут № 3. Минск исторический


1. Минское замчище.

2. Троицкое предместье.

3. Старинная аптека.

4. Оперный театр.

5. Парк Янки Купалы.

6. Улица Зыбицкая.

7. Дом масонов.

8. Верхний город.

9. Снесенная церковь.

10. Костел, бывший Домом физкультуры.

11. Улица Революционная.

12. Тюрьма на Володарского.

13. Улица Володарского.

14. Красный костел.

15. Улица Октябрьская.

Маршрут № 4. Минск, каким его знают минчане


1. Комаровский рынок.

2. Ботанический сад.

3. Национальная библиотека.

4. Музей камней.

Места, на которые стоит потратить целый день

Музей народной архитектуры и быта находится в 4 км от Минска за деревней Озерцо, но добраться туда можно и на общественном транспорте. Автобус № 170Э останавливается у станции метро «Малиновка» и «Петровщина» и за 10 минут довезет вас до остановки «Поворот к музею». В музее под открытым небом вы познакомитесь с традиционным бытом белорусов центральной части страны, Поозерья и Поднепровья. Есть экскурсия на английском языке. Пообедать лучше прямо в здешней корчме — это памятник народного зодчества XIX века, перевезенный из деревни Несвижского района.


Строчицы на Купалье. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Линия Сталина» — это система укрепленных районов вдоль старой западной границы СССР. Комплекс располагается на 30 гектарах и находится в 30 км от столицы. Удобнее добираться сюда на машине, но можно и на общественном транспорте — с диспетчерской станции «Дружная» с интервалом в 20 минут ездят маршрутные такси «Молодечно». На них можно доехать до остановки «Линия Сталина». Здесь можно увидеть вооружение советской армии и военную технику времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет — авиацию, бронетехнику, артиллерию. На искусственном водоеме реконструируют переправу. После экскурсии можно попробовать солдатскую кашу в кафе «На привале», пострелять из настоящего оружия и проехать на раритетных танках 1930−1940-х годов.


Инсценировка боя на «Линии Сталина». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лошицкий парк. Прогулка по парку не займет весь день, но он расположен на окраине города, и планировать насыщенную программу на оставшееся время не стоит. Добраться до парка проще всего с вокзала — ищите автобусы № 102, 81Э, 123, троллейбус № 6 и езжайте до остановки «Червенский рынок». Если захватить с собой еду для пикника, летом можно неспешно прогуляться по тропинкам парка и полюбоваться на реку, старинные аллеи и птиц, которых здесь более ста видов. Парк занимает 400 гектаров, здесь растет более 400 видов растений. Недавно в парке открылась отреставрированная усадьба, где восстановили интерьеры и мебель. Из хозяйственных построек сохранилась винокурня 1896 года, стена каплицы.


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

В парке есть и свои легенды. Например, там растет «обручальный» дуб. С незапамятных времен сюда приходили просить здоровья, любви, дружбы, творческого вдохновения. Говорят, дуб до сих пор исправно исполняет желания.

Гиды по Минску можно поискать тут и тут. Кроме того, можно приобрести билет на экускурсию по столице на красном двухэтажном автобусе Minsk city tour. В хорошую погоду можно прокатиться и на дабл-деккере кабриолете. Адиоэкскурсии проводятся на восьми языках. Автобус отправляется с улицы Кирова (напротив железнодорожного вокзала).

Смотровые площадки есть не только в Национальной библиотеке. Полюбоваться городом с высоты можно из гостиницы «Беларусь» (чтобы попасть на площадку, подойдите на рецепцию), из бара DOT XX1, расположенного на 21-м этаже Galleria Minsk, из бизнес-центра Royal Plaza (как таковой смотровой площадки тут нет, но на 28-м этаже есть ресторан theView, подняться в который можно на панорамном лифте). Летом, когда открыты аттракционы, на город можно посмотреть и с колеса обозрения в парке Горького.

Как добраться, где поесть, какие сувениры выбрать

Мы собрали полезную информацию, которая поможет туристу не растеряться в незнакомом Минске.

Как добраться: Аэропорт находится примерно в 40 километрах от Минска. До столицы можно доехать на автобусах № 300Э и 173Э и маршрутных такси № 1400-ТК, № 1430-ТК. Они ходят каждые полчаса, с расписанием можно ознакомиться тут. Автобусы останавливаются в районе 5−6-го сектора 1-го этажа аэропорта. Билеты можно купить в интернете, в терминале в аэропорту, на остановке или у водителя автобуса. Цена — около 2 евро. Автобус привезет вас к Центральному автовокзалу (рядом с железнодорожным) за час.

По городу удобно ездить на общественном транспорте. Талон на одну поездку в троллейбусе, автобусе или трамвае стоит 55 копеек (около 26 евроцентов). Его можно купить в киосках на остановках или у водителя за 60 копеек (29 евроцентов). Весь транспорт ходит четко по расписанию, указанному на сайте «Минсктранса».

Добираться быстрее из пункта в пункт можно на метро — жетон стоит 60 копеек (29 евроцентов).

В подходящую погоду удобно колесить по Минску на велосипеде. Велодорожка протяженностью 26 км пересекает город с северо-запада на юг: от аквапарка до Лошицкого парка. Тут можно изучить и даже загрузить на мобильный карту велодорожек, а пункты велопроката изучить тут.


Фото: Анна Тимощенко, TUT.BY

Где остановиться: В Минске около 50 гостиниц и 5 хостелов, звезды есть у 26 отелей. Хостелы, апартаменты, гостиницы и пр. можно найти тут. Ночь в гостинице в зависимости от количества звезд и расположения обойдется от 30 до 120 евро. Цены в хостелах зависят от количества спальных мест в комнате и удаленности от центра — от 7 евро до 24 евро. Апартаменты также можно найти тут.

Где попробовать национальную кухню: Большинство кафе и ресторанов, которые подают белорусскую кухню, расположены в центре. В «Васільках» можно попробовать колдуны с мясом или грибами, драники, клецки и блины с мачанкой. В «Камяніце» в меню есть сытные белорусские супы, блюда в горшочках, драники и салаты с колоритными национальными названиями. «Кухмистр», помимо традиционных блюд, предлагает белорусские соленья, алкогольные и безалкогольные напитки собственного приготовления. Кафе белорусской кухни «Грай» работает в здании XVIII века. Здесь готовят по старинным белорусским рецептам. Бюджетно поесть традиционные белорусские блюда можно в ресторане-бистро «Лидо». Вариант подороже — «Раковский бровар» — здесь вам предложат еще и местное пиво. В теплую погоду белорусскую кухню можно попробовать на уютной террасе кафе «Грюнвальд» на тихой улице в центре Минска.

Шопинг и сувениры: Белорусские ремесленники продают магниты, посуду, вышиванки, соломенные шляпы и пр. в галерее «Славутасць» в Троицком предместье.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В галерее «Ў» на память можно купить картинки из нанизанных на гвозди ниток, кошельки с «Погоней», историческим гербом страны, глиняные старинные белорусские домики и шляхетное мыло ручной работы. В зале по соседству можно познакомиться с современным белорусским искусством, а в книжном магазине — купить художественные альбомы.

Традиционные сувениры есть в ГУМе и ЦУМе — универмагах, сохранившихся со времен СССР. В ГУМ стоит заглянуть и для того, чтобы оценить, пожалуй, самые оригинальные витрины города. Здание было построено в 1951 году, и французский архитектор назвал его Rolling Stones советской архитектуры за причудливость и необычность. Внутри с советских времен почти ничего не изменилось, и за полчаса можно познакомиться с ассортиментом едва ли не всей белорусской легкой промышленности.

Попробовать горячий шоколад за столиком с видом на проспект можно в легендарном кафе «Лакомка» рядом с ГУМом, которое работает с советских времен. Там же можно купить в подарок белорусский шоколад и выпечку.

Многие сорта хлеба, которые пекут в Минске, есть в «Каравае» возле площади Победы. Здесь еще продают торты и эклеры, испеченные по советским ГОСТам.


Магазин «Каравай». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Традиционный белорусский лен продают в специализированном магазине «Лянок» (возле станции метро «Якуба Коласа»). Здесь же можно купить льняные ткани, скатерти и рушники.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Тематическими маршрутами по Минску на любой вкус TUT.BY начинает серию путеводителей для иностранцев и белорусов, которые смогут посмотреть на свою страну под...

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