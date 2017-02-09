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Пушкинский институт научит волонтеров ЧМ по футболу русскому онлайн
10.02.2017 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik, Мария Шелудякова. Сотни тысяч любителей футбола со всех уголков Земли хотят стать волонтерами на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в России. Они надеются получить возможность поболеть за свои команды и приобщиться к событию мирового масштаба.
Корреспондент Sputnik побывала в Институте русского языка имени Пушкина на круглом столе, посвященном запуску программы по обучению русскому языку для иностранных волонтеров.
Что связывает футбол и иностранные языки? Конечно, чемпионат мира по футболу, который собирает спортсменов и болельщиков со всего мира. Интерес к работе на Чемпионате в этом году небывалый — заявки подали уже более 176 тысяч человек, причем почти треть из них — иностранцы из 190 стран. А ведь это почти все государства, граждане которых имеют доступ в интернет.
Цели потенциальных волонтеров на соревнованиях в России самые разные — встретить новых друзей, приобщиться к русской культуре, изучить язык и, наконец, узнать, «какого цвета Красная площадь».
Каждый из кандидатов приехал в Россию со своей историей. Испанец, который с детства интересовался русской культурой, похвастался красавицей-русской женой, а француз, который преподает свой родной язык в одной из московских школ, еще в школе с увлечением изучал русский язык. А вот будущий волонтер из Перу влюбился в Россию, увидев Юрия Гагарина по телевизору.
© Sputnik.
В Институте русского языка имени Пушкина прочитали стихи поэта
Основная "русская фраза на английском"
В Институте русского языка имени Пушкина собрались "молодые, веселые и смешные", отметила ректор Маргарита Русецкая. И, действительно, гости круглого стола делились хорошим настроением и много смеялись, в том числе и благодаря участию известного актера и юмориста Сергея Белоголовцева, который вошел в команду послов Чемпионата мира по футболу в России.
"К сожалению, звание посла не позволяет посетить все матчи Чемпионата мира. Я тоже думал, что стал послом, и все! Весь футбол посмотрел. Но не тут-то было. Для меня это звание, безусловно, огромное счастье, гордость. Я испытал детский восторг, когда мне предложили быть причастным к такому событию. Такое бывает раз в жизни", — рассказал актер.
Актер поделился своими воспоминаниями о поездке на Чемпионат мира по футболу в Португалию. По его словам, это память на всю жизнь, веселый праздник и бесценное общение.
Сергей Белоголовцев обратился к многочисленным участникам мероприятия из других стран, большинство из которых похвастались тем, что говорят на многих языках, в том числе и русском.
"Мне завидно слушать наших гостей, а я помню только "London is the capital of Great Britain", — сказал он.
"А как же "Let me speak from my heart?", — отметил находчивый приезжий из Перу.
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Актер и юморист Сергей Белоголовцев признался, что быть послом Чемпионата мира по футболу в России - его давняя мечта
"Кончено! Это все знают. Это основная русская фраза на английском языке. Мне бы хотелось, чтобы чемпионат в 2018 году стал самым мирным и дружелюбным. Но не теряйте бдительность! Естественно, волонтеры должны будут накачать мышцы и быть готовыми постоять за порядок", — ответил юморист.
Институт имени Пушкина учит русскому языку весь мир. Среди учеников и выпускников образовательного учреждения в основном политики, бизнесмены, русисты, и представители культуры, а на этот раз вуз получил необычную для себя аудиторию — волонтеров.
Дистанционное обучение будет проходить в интернете на портале "Образование на русском" (Pushkininstitute.ru). С помощью программы кандидаты из любой страны мира смогут в режиме онлайн выучить свои первые слова на русском языке и повысить уровень знаний перед приездом в Россию. Бесплатный онлайн-курс, разработанный специально для иностранцев, стартовал 10 февраля.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Институт русского языка имени Пушкина запустил бесплатный онлайн-курс по изучению русского языка для иностранцев, подавших заявки для участия в волонтерской...
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