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В Могилеве можно будет покататься на лыжах с главой области

10.02.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня — 2017» пройдет 11 февраля в Печерском лесопарке. Прокатиться на лыжах с главой области Владимиром Доманевским может любой желающий, главное — зарегистрироваться. Ожидается, что состязание соберет более 500 человек со всех районов области, а также из Могилева и Бобруйска.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Последние три года соревнования не проводили из-за погодных условий, — сказал заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский. — На этот раз к нам пришла настоящая зима, и соскучившиеся по лыжне приверженцы здорового образа жизни смогут пробежать по зимнему лесу.

Откроется спортивный праздник в 11.00 гонкой на 2 км с участием председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. Вместе с ним на старт выйдут председатели комитетов, начальники управлений облисполкома и их заместители, председатели горрайисполкомов, главы администраций и их заместители.

Затем эстафету примут молодые люди в возрасте 18−29 лет. За ними выступят мужчины и женщины в категориях по возрасту: 30−39, 40−49, 50−54, 55−60, 60−70, 70 лет и старше.

Присоединиться к соревнованиям может любой. Для этого нужно зарегистрироваться с 9.00 до 10.00.

Для любителей лыжных гонок подготовлены разные дистанции. Так, мужчинам 18−49 лет предстоит пробежать 3 км, женщинам — 2 км. Длина трассы для представителей сильного пола 50 лет и старше составит 2 км, для дам 55 лет и старше — 1 км. Такое же расстояние организаторы отмерили для участников 60 лет и старше. Для участия в гонке самые взрослые лыжники должны будут предъявить справку о состоянии здоровья.

Победителей и призеров определят как в личном, так и командном зачетах. Участникам, которые финишируют первыми в своих категориях, вручат медали, дипломы и ценные подарки. Для лыжников со вторым и третьим результатами подготовлены медали и дипломы соответствующих степеней. Команду-победительницу, серебряного и бронзового призеров наградят кубками и дипломами.

Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей с чаем. На площадке будут работать объекты розничной торговли, прокат лыж.

Место проведения соревнования — площадка недалеко от спортивной базы «Спартак».

 
Теги: Могилев
 
 
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Соревнования "Белорусская лыжня" пройдут 11 февраля в Печерском лесопарке. Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей.

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