МИНСК, 10 фев – Sputnik. Единый центр обращений граждан по вопросам ЖКУ может быть создан в текущем году, такое поручение дал в ходе коллегии Минкомжилхоза в пятницу глава ведомства Александр Терехов.



© Sputnik Алексей Мальгавко Калинин: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться

В настоящее время в регионах республики для граждан предусмотрены разные способы обращений по вопросам жилищно-коммунальных услуг. Пока для большинства белорусов единственной возможностью остаются звонки в ЖЭУ, в столице функционирует единый центр 115.

"Мы с вами условились, что в 2017 году проект единого центра обращений граждан на базе номера 115 будет реализован по всем регионам республики. Это экзамен, проверка и поручение каждому областному управлению", – цитирует БелТА слова Терехова.

Таким образом, все обращения белорусов по вопросам ЖКХ могут быть объединены на одной площадке.

Сейчас приемом звонков на номер 115 и обслуживанием сайта 115.бел занимается Центр информационных технологий Мингорисполкома.

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