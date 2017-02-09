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Все белорусы смогут жаловаться по вопросам ЖКХ на единый номер
10.02.2017 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Единый центр обращений граждан по вопросам ЖКУ может быть создан в текущем году, такое поручение дал в ходе коллегии Минкомжилхоза в пятницу глава ведомства Александр Терехов.
© Sputnik Алексей Мальгавко
В настоящее время в регионах республики для граждан предусмотрены разные способы обращений по вопросам жилищно-коммунальных услуг. Пока для большинства белорусов единственной возможностью остаются звонки в ЖЭУ, в столице функционирует единый центр 115.
"Мы с вами условились, что в 2017 году проект единого центра обращений граждан на базе номера 115 будет реализован по всем регионам республики. Это экзамен, проверка и поручение каждому областному управлению", – цитирует БелТА слова Терехова.
Таким образом, все обращения белорусов по вопросам ЖКХ могут быть объединены на одной площадке.
Сейчас приемом звонков на номер 115 и обслуживанием сайта 115.бел занимается Центр информационных технологий Мингорисполкома.
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Предполагается, что единый центр обращений мудет создан на базе уже существующего сервиса для жителей столицы – 115.
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