МИНСК, 10 фев — Sputnik. Следствие по делу трех авторов российского портала Регнум продолжается, обвиняемые находятся под стражей, сообщили в СК.

"Следственным комитетом предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни"гражданам Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину", — сообщил Sputnik начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.

Информация о задержании в Минске трех "адептов русского мира" появилась в начале декабря прошлого года в СМИ, через несколько дней СК подтвердил информацию о возбуждении в отношении них уголовного дела за разжигание национальной или вражды.

По его словам, мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней — заключение под стражу.

Основанием для возбуждения дел послужили материалы, которые поступили из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся в ряде российских информационных ресурсов. Задержанными являются преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко.