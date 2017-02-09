Сносить здание бывшей второй городской больницы в центре Минска начали еще в декабре. В ближайшие месяцы строители планируют разобрать строение полностью, а заодно и снести выставочный комплекс "БелЭкспо" — знаменитую "стекляшку" на улице Янки Купалы. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев выяснил, как проходит демонтаж здания в центре столицы.

Часть 2-й больницы размещалась в переселенных строениях униатского костела, помещения которого были переоборудованы в 1830-х годах. Главный корпус больницы на улице Янки Купалы построили в 60-63 годах прошлого века.

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Что сносим?

Участок на месте бывшей 2-й городской больницы и выставочного комплекса "БелЭкспо" передали арабскому инвестору в конце прошлого года. Предполагается, что здесь будет возведен многофункциональный комплекс — однако подробностей о нем пока не известно.

Под снос здание больницы пошло уже в декабре 2016 года. Чуть позже демонтируют и строение НВЦ "Белэкспо", хотя многие минчане выступают против сноса здания. Вопреки опасениям многих, оставят на месте больничного комплекса здания исторической застройки — под снос идет лишь главный корпус, а также пищеблок, морг и хозпостройки.

"Здание морга, пищеблока и еще несколько уже снесены — были небольшие совсем здания. Сейчас засыпаем котлованы назад, потом везде на месте демонтированных строений будем высаживать траву", — рассказал Sputnik прораб Андрей Семенченя.

По словам собеседника агентства, исторические здания на объекте не трогают — они потом будут переданы для реконструкции и реставрации. Возможно, бывшее строение монастыря уже через несколько лет обретет новый вид.

Работы по демонтажу основного корпуса больницы пока идут медленно: как рассказал собеседник Sputnik, верхние этажи разбирают вручную — ведь проезжая часть совсем близко к зданию. Нижние же уже будут сносить механически. "Была сначала идея снести здание посредством взрыва, как это часто делают за рубежом, но от нее отказались", — отметил прораб.

Снос здания больницы должен завершиться уже к концу марта — за это время рабочие не только практически вручную разберут строение, но и засыплют котлован, а также восстановят стену к нетронутому зданию монастыря.

Бывшие приемные покои и когда снесут "БелЭкспо"

Внутрь здания больницы прораб разрешает зайти неохотно — сейчас ведутся работы и это может быть достаточно опасно, поэтому необходимо хотя бы надеть каски. В строении пусто — еще до начала сноса было вывезено практически все.

"До начала демонтажа мы вынесли все люминесцентные лампы, также отдельно идут все металлы — например, батареи или кабеля. Они будут отправлены на переработку. Кирпичи тоже так пойдут", — пояснил Семенченя.

Часть строительного мусора после сноса будет утилизирована, что-то переработано, остальное же пойдет на свалки. Как отметил прораб, у проекта есть свой экологический план — поэтому все предусмотрено.

В бывшем приемном покое больницы — только строительный мусор и холодный ветер. Похожая обстановка и на других этажах здания, зато с полуразобранной крыши открываются прекрасные виды на город.

"По планам до осени должны быть демонтированы также здания "БелЭкспо" и администрации комплекса, но пока мы их даже не обносили забором. На их месте также будет высажена трава и в таком виде все передадим заказчику", — отметил прораб.

Каждый день на демонтаже в центре Минска работает от 30 до 60 человек — иногда вводят и ночные смены, чтобы укладываться в график. Семенченя признал, что все рабочие здесь трудятся даже вдвойне — "всем нужно что-то делать и кормить семью".