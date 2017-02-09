МИНСК, 10 фев — Sputnik. Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов выразил недовольство степенью информированности гражданами о капремонте жилищного фонда в ходе итоговой коллегии ведомства.



© Sputnik Алексей Мальгавко Калинин: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться

Как отметил Терехов, был проведен выборочный мониторинг выполнения требований законодательства об информировании граждан о планах по проведению капремонта.

"Эта норма работает с 2011 года и закреплена Жилищным кодексом. Оказывается, по-прежнему никому ничего не надо. Сайт Октябрьского райисполкома остался в 2015 году, то есть программа капремонта якобы была завершена в том году. Так же, как и в Докшицком, Дзержинском, Солигорском и других районах. Такие нарушения есть в каждом регионе", — заявил Терехов, его слова привела БелТА .

Как стало ранее, в этом году планируется провести такой ремонт в 414 объектах жилфонда Минска. При этом, половину стоимости капитального ремонта оплатят сами жильцы.