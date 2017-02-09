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МинЖКХ недовольно информированием граждан о капремонте
10.02.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов выразил недовольство степенью информированности гражданами о капремонте жилищного фонда в ходе итоговой коллегии ведомства.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Как отметил Терехов, был проведен выборочный мониторинг выполнения требований законодательства об информировании граждан о планах по проведению капремонта.
"Эта норма работает с 2011 года и закреплена Жилищным кодексом. Оказывается, по-прежнему никому ничего не надо. Сайт Октябрьского райисполкома остался в 2015 году, то есть программа капремонта якобы была завершена в том году. Так же, как и в Докшицком, Дзержинском, Солигорском и других районах. Такие нарушения есть в каждом регионе", — заявил Терехов, его слова привела
Как стало ранее, в этом году планируется провести такой ремонт в 414 объектах жилфонда Минска. При этом, половину стоимости капитального ремонта оплатят сами жильцы.
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По словам министра ЖКХ Терехова, население должно подробно знать о планах по капитальному ремонту.
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