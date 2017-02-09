﻿ МинЖКХ недовольно информированием граждан о капремонте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МинЖКХ недовольно информированием граждан о капремонте

10.02.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов выразил недовольство степенью информированности гражданами о капремонте жилищного фонда в ходе итоговой коллегии ведомства.

МинЖКХ недовольно информированием граждан о капремонте
© Sputnik Алексей Мальгавко
Калинин: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться

Как отметил Терехов, был проведен выборочный мониторинг выполнения требований законодательства об информировании граждан о планах по проведению капремонта.

"Эта норма работает с 2011 года и закреплена Жилищным кодексом. Оказывается, по-прежнему никому ничего не надо. Сайт Октябрьского райисполкома остался в 2015 году, то есть программа капремонта якобы была завершена в том году. Так же, как и в Докшицком, Дзержинском, Солигорском и других районах. Такие нарушения есть в каждом регионе", — заявил Терехов, его слова привела БелТА.

Как стало ранее, в этом году планируется провести такой ремонт в 414 объектах жилфонда Минска. При этом, половину стоимости капитального ремонта оплатят сами жильцы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра ЖКХ Терехова, население должно подробно знать о планах по капитальному ремонту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Все белорусы смогут жаловаться по вопросам ЖКХ на единый номер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика