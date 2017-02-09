﻿ Польские таможенники нашли в товарном поезде из Беларуси 140 тысяч пачек контрабандных сигарет. 21.by
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Польские таможенники нашли в товарном поезде из Беларуси 140 тысяч пачек контрабандных сигарет

10.02.2017 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Контрабанду, спрятанную в стенках вагонов, обнаружили польские таможенники. Они обратили внимание на то, что вагон внутри визуально выглядит меньше, чем обычно, сообщается на официальном сайте польской Таможенной службы в Белостоке.


Фото: bialystok.scelna.gov.pl

Сотрудники польской таможенной службы в приграничной Сокулке при осмотре товарного поезда, который следовал из Беларуси, обнаружили тайники с табачными изделиями. Оказалось, что вагоны где перевозились деревянные паллеты внутри на 2 метра короче, чем снаружи. За хорошо замаскированными стенками было спрятано 138 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость контрабанды составляет 2 миллиона злотых, а это 500 тысяч долларов.



По данном факту было возбуждено уголовное дело. Контрабандные сигареты и вагон изъяты. Сейчас следователи определяют, кто был отправителем контрабанды и куда сигареты везли.

 
 
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Сотрудники таможенной службы в приграничной Сокулке при осмотре товарного поезда, который следовал из Беларуси, обнаружили тайники с табачными изделиями.

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