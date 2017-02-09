|
В прошлом году британское посольство отклонило 7% заявок на визы от белорусов
10.02.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Всего в прошлом году белорусы подали 10 327 заявлений на британскую визу. Из них 682 получили отказ — это 7%. На книжной ярмарке представитель визового отдела британского посольства Шон Хэллоран и представитель визового отдела посольства в Москве Павел Жуковский ответили на вопросы белорусов.
По официальным данным, долгосрочные студенческие британские визы за прошлый год получили 119 белорусов, краткосрочные студенческие визы (если курсы или обучение длится менее полугода) — 471 человек.
Всего же за год белорусы подали 10 327 заявлений на британскую визу. 682 человека получили отказ.
— Я думал, что процент будет выше, — признался Шон Хэллоран. — Процент отказов в Беларуси довольно низкий. В Украине он выше. Многие люди, которые знают, что им откажут в визе, просто не подают документы. А некоторые, кто думает, что визу не дадут, к своему удивлению, ее получают.
Он пояснил, что самая распространенная причина отказов в студенческих визах — неверно заполненные документы, в туристических визах — неполная информация о финансовом состоянии. При этом довольно часто те, кому отказывают в первый раз, собирают полный пакет документов и получают визу со второго раза.
— Виза — это формальность. Нам надо купить билет, и мы не спорим о том, как это сделать. Точно так же с визой. Если вы идеальный претендент на визу, вы ее получите, — советует Павел Жуковский.
Он обратил внимание, что деньги на счету при подаче документов на британскую визу должны пролежать минимум 28 дней до момента выдачи банковской справки.
— В шаблонной справке о состоянии счета это не указывается, но по спецзапросу банки дают эту информацию. Кроме того, белорусские банки могут напечатать справку сразу на английском языке или на английском и русском. Обязать сотрудника банка вы не можете, вам имеют право отказать, но попросить можно.
Также Павел Жуковский посоветовал быть искренним при подаче заявки на визу.
— Когда вас просят заполнить визовую историю, заполняйте все 10 полей с данными о визах и пересечениях границ. Любая ошибка трактуется против вас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках книжной ярмарки представитель визового отдела британского посольства Шон Хэллоран и представитель визового отдела посольства в Москве Павел Жуковский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии