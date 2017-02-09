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Космонавт Новицкий продолжает снимать ночную Беларусь – Брест и Гомель

10.02.2017 18:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Космонавт Олег Новицкий выложил в своем аккаунте в Instagram две новых фотографии, сделанных им из космоса, – Бреста и Гомеля.

Ранее он уже публиковал фото республики – 8 февраля жители Беларуси смогли увидеть, как выглядит ночной Минск.

"И еще одно фото. Мне кажется, что это Гомель", – написал Новицкий.

 

 

"Я думаю, что это Брест… Пока были пролеты, позволяющие снимать города Беларуси, сделал несколько фотографий. Обращаюсь за помощью к моим подписчикам. Это точно Брест? Очень похоже", – сделал подпись к фото космонавт.

Олег Новицкий – уроженец Червеня, сейчас он находится на Международной космической станции, он возглавляет экипаж "Союз МС-03". Экспедиция Новицкого на МКС началась в ноябре прошлого года.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Космонавт не уверен, действительно ли он снял областные центры, и обратился с вопросами к своим подписчикам.

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