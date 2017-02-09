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Экс-директору гимназии Бондаренко оставили квартиру в Минске
10.02.2017 19:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Минский городской суд принял решение оставить бывшему директору минской гимназии №4 Юрию Бондаренко квартиру в столице, сообщила Sputnik в пятницу помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор Бондаренко 21 ноября прошлого года: за взятку в размере 500 долларов США он был
"Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда определила: отменить арест, наложенный на квартиру, расположенную по улице Заславская, как единственное жилое помещение осужденного", – сказала Шильвян.
Она также уточнила, что в остальной части приговор Бондаренко судебная коллегия не меняла.
Таким образом, у экс-директора конфискуют земельные участки и две машины.
Бондаренко был задержан сотрудниками КГБ в своем кабинете 19 августа текущего года, через несколько недель его отпустили под залог из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. Гимназия № 4 – одна из пяти белорусскоязычных в Минске. Педагогический стаж Бондаренко составляет более 40 лет. Он заслуженный учитель Беларуси, награжден медалью Франциска Скорины, значками "Отличник образования СССР", "Отличник БССР", "Отличник образования РСФСР".
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Таким образом, у теперь у бывшего директора конфискуют земельные участки и две машины.
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