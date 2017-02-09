Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые деньги республика допечатывать не будет. Вместе с экспертами из Нацбанка, правительства и администрации президента он обсудил перспективы развития экономики страны, сообщает телеканал «МИР 24».

«Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Очеловечить ее насколько это возможно. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали. Если кто-то рассчитывает на масштабную денежную эмиссию, то мое требование известно, оно выходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем», - отметил Лукашенко.