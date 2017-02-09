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Без пустых: Лукашенко отверг масштабную денежную эмиссию
10.02.2017 19:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые деньги республика допечатывать не будет. Вместе с экспертами из Нацбанка, правительства и администрации президента он обсудил перспективы развития экономики страны, сообщает телеканал «МИР 24».
«Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Очеловечить ее насколько это возможно. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали. Если кто-то рассчитывает на масштабную денежную эмиссию, то мое требование известно, оно выходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем», - отметил Лукашенко.
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