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Без пустых: Лукашенко отверг масштабную денежную эмиссию

10.02.2017 19:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые деньги республика допечатывать не будет. Вместе с экспертами из Нацбанка, правительства и администрации президента он обсудил перспективы развития экономики страны, сообщает телеканал «МИР 24».

«Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Очеловечить ее насколько это возможно. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали. Если кто-то рассчитывает на масштабную денежную эмиссию, то мое требование известно, оно выходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем», - отметил Лукашенко.

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По мнению президента Беларуси, экономику Беларуси поднимет хороший деловой климат и грамотное регулирование.

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