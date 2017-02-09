Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда 10 февраля рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора столичной гимназии № 4 Юрия Бондаренко, признанного судом Фрунзенского района столицы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 430 УК.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщили в Мингорсуде, судебная коллегия определила: отменить арест, наложенный на квартиру, расположенную по улице Заславской, как единственное жилое помещение осужденного. Данную квартиру оставить ему по принадлежности.

В остальной части приговор районного суда оставлен без изменения.

21 ноября 2016 года бывший директор минской белорусскоязычной гимназии № 4 Юрий Бондаренко за взятку был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года,

Прокурор просил привлечь обвиняемого к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение исправительного типа, учитывая тяжесть преступления, его возраст и заслуги перед сферой образования.

Кроме того, бывшему директору гимназии запрещено на протяжении пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Суд первой инстанции постановил конфисковать имущество — квартиру в Минске, две машины и несколько земельных участков.

Деньги бывшему директору передал отец одного из школьников за то, чтобы ребенка приняли в пятый класс гимназии. Бондаренко полностью признал вину .

По материалам уголовного дела, взятку Бондаренко получил в своем рабочем кабинете в августе 2016 года. Деньги принес отец школьника Валерий Терлецкий. «Он просил оказать ему помощь — чтобы его сын поступил в пятый класс, — заявлял Бондаренко в суде. — Я объяснил, что на данный момент это невозможно. Уже издан приказ о зачислении 94 человек. Потом разговор пошел так: а может, появится возможность, если кто-то выбудет. У нас бывали такие случаи после 1 сентября. Я сказал ему, что такая возможность не исключается. Не могу объяснить, что на меня нашло. Это первый раз в моей жизни! Опыта у меня не было. До сих пор не могу прийти в нормальное состояние. Я лежал в больнице. Конечно, каюсь. Все рассказал, вину свою признал».

Бондаренко окончил Минский педагогический институт, был учителем физики, позже работал в управлении образования в разных районах Минска. Шесть лет возглавлял школу в Германии, пока там были советские войска. В 1996 году вернулся в Беларусь и возглавил белорусскоязычную гимназию № 4. Интересно, что он продолжал работать после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело. Уволили Бондаренко 15 октября 2016 года. Сейчас он на пенсии. На данный момент гимназию № 4 возглавляет Андрей Гоцман, который ранее был директором русскоязычной школы № 38, имеет опыт работы в БРСМ и Министерстве образования.