Радиоэлектронная борьба считается относительно молодым направлением в военном деле. Вместе с тем сама идея и первые пробы ведения радиоразведки и создания радиопомех относятся еще ко времени начала применения радио в военном деле.



Попытки применения помех для нарушения радиосвязи были предприняты во время Русско-японской войны. 15 апреля 1904 года японские крейсеры подвергли артиллерийскому обстрелу внутренний рейд и город Порт-Артур. Артиллерийскую стрельбу корректировали по радио стоявшие напротив входа в гавань японские суда. А защитники Порт-Артура с помощью корабельной радиостанции броненосца «Победа» и береговой радиостанции «Золотые Горы» успешно подавляли помехами передачу радиограмм кораблей-корректировщиков. В результате, как следовало из донесения командующего флотом контр-адмирала князя П. Ухтомского, из выпущенных неприятелем более 60 снарядов ни один не попал в цель.