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Марш в назначенный район
10.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Накануне в рамках продолжающейся комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил отдельный танковый батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады получил распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности. После выполнения подготовительных мероприятий подразделение совершает марш комбинированным способом в назначенный район, в котором с личным составом будут проведены занятия по боевому слаживанию. В последующем с танкистами будет проведено батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.
Фото Вадима Опарина
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Накануне в рамках продолжающейся комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил отдельный...
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